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أخبار العالم

بعد مقتل حارسه الشخصي.. الملك سلمان يعود إلى الرياض

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 08:33 م
العاهل السعودي الملك
العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز
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أحمد محرم
ذكرت وكالة "سبوتنيك" أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز عاد إلى العاصمة السعودية الرياض بعد أشهر من إقامته في مدينة جدة.

وغادر الملك سلمان بن عبد العزيز مساء يوم السبت 4 مايو الماضي، العاصمة الرياض متوجهًا إلى محافظة جدة.

ويعود الملك سلمان إلى العاصمة الرياض بعد أيام من الحادثة التي هزت المملكة على مدار الأيام القليلة الماضية، وهي مقتل حارسه الشخصي اللواء عبد العزيز الفغم.

وكانت وزارة الداخلية السعودية، قد أعلنت مقتل لواء في الحرس الملكي، بالإضافة إلى الجاني، وإصابة 2 مدنيين، و5 من رجال الأمن إثر إطلاق نار في مدينة جدة، غربي المملكة.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية "واس"، صباح السبت الماضي، عن المتحدث باسم شرطة مكة قوله في بيان "استشهاد اللواء عبد العزيز الفغم بعد إطلاق النار عليه من صديقه، وإصابة 5 من رجال الأمن"، متابعا "كان اللواء بالحرس الملكي عبد العزيز بن بداح الفغم في زيارة لصديقه تركي بن عبد العزيز السبتي بمحافظة جدة".
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