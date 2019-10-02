جهاز منتخب مصر فى مقصورة مباراة الأهلي والإنتاج الحربي

حضر ثلاثي أعضاء المنتخب الوطني " سيد معوض ، أحمد أيوب ، وطارق مصطفي "، لقاء النادي الأهلي ومنافسه الانتاج الحربي في المباراة التي تجمع بينهما الآن ضمن إطار الأسبوع الثاني من بطولة الدوري الممتاز.



وحرص ثلاثى جهاز المنتخب الوطني على متابعة اللقاء للوقوف على اختيار العناصر لضمهم إلى قائمة المنتخب الوطني الأول استعداد لمواجهة بتسوانا في أولى تجاربه الودية والمقرر لها يوم 14 اكتوبر.



ومن جهة أخرى حرص حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني ومحمد بركات مدير المنتخب الوطني على التواجد بقرعة أمم أفريقيا تحت سن 23 سنة بقصر الحرملك بالاسكندرية.