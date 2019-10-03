تعرف على السيارة التى تم طرحها بمصر تحت وصف الأكثر عراقة

أزاحت شركة نيسان العالمية الستار عن السيارة نيسان باترول 2020 الجديدة التي تم تحديثها بالكامل من أجل تقديم مستويات أعلى من الأناقة والراحة والأمان وتقنيات تكنولوجية متطورة تجعل من القيادة تجربة فريدة وممتعة، وكان ذلك من خلال احتفال خاص أقيم في أبوظبي .





وتتسم نيسان باترول الجديدة بتصميم رائع ومفعم بالأناقة والحيوية، مع العديد من المميزات التي تحقق المزيد من الرفاهية للسائق والركاب، هذا بجانب أحدث تقنيات Nissan Intelligent Mobility، ويحافظ طراز نيسان باترول على قدرة السيارة الهائلة في التنقل في مختلف الطرق الوعرة أو الممهدة مع أعلى معدلات من أداء المحرك.





وتعتبر باترول هي أحد أقدم طرازات نيسان حول العالم وأكثرها عراقة، حيث نالت حب وإعجاب أجيال عديدة من عشاق السيارات SUV حيث وصلت مبيعاتها لأكثر من 1.9 مليون سيارة منذ إطلاقها في العام 1951. وتشتهر باترول بقوتها ومتانتها وتصميمها الجذاب وتقتنيات السلامة والراحة وأدائها الرائع على مختلف الطرق.





وتأتي نيسان باترول الجديدة لتبهر العالم من خلال تصميمها المستقبلي الرائع، حيث نجحت التعديلات الأمامية والخلفية في جعل تصميم السيارة أكثر اناقة وروعة. وتتميز السيارة نيسان باترول بتصميم عصري فريد، مع تقديم مفهوم جديد لشبكة نيسان المميزة V-motion والتي تمثل هوية سيارات نيسان الجديدة ، وتحيط بهذا الشبك الكرومي مصابيح بتصميم جديد مع أضواء LED لتضيف هوية عصرية مميزة للسيارة.





وكان هناك العديد من التعديلات الرائعة على التصميم الخلفي للسيارة نيسان باترول حيث زودت بمصابيح خلفية جديدة تحمل شكلًا سهميا، و اكصدمات أنيقة تضفي المزيد من الروعة على تصميم باترول الجديدة.





وزودت باترول من الداخل بشاشة جديدة لنظام الترفيه والمعلومات تدعم تطبيقي Apple CarPlay وAndroid Auto ، لضمان بقاء العملاء متصلون دائما ً بالانترنت و للاستفادة الكاملة من الهواتف الذكية ، هذا بجانب مقاعد أكثر اناقة وراحة.





أما بالنسبة لتقنيات السلامة والأمان فتحتوي السيارة نيسان باترول على العديد من التقنيات والأنظمة، وتتضمن نظام الفرملة الطارئة ونظام التحذير الذكي قبل الاصطدام الأمامي ونظام المحافظة على المسار، هذا بجانب العديد من المزايا الأخرى.





تم تزويد نيسان باترول الجديدة بأقوى محركين في هذه الفئة، الأول هو محرك V6 سعة 4 لترات، حيث يولد قوة 275 حصانا و394 نيوتن متر من عزم الدوران ، هذا بجانب المحرك V8 سعة 5.6 لترات يولد قوة 400 حصان و 560 نيوتن متر من عزم الدوران .



