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رياضة

باهر المحمدي ثالث لاعب يشارك في مركز حراسة المرمى بمصر.. فيديو

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 08:47 م
باهر المحمدى
باهر المحمدى
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محمد رشاد
شارك باهر المحمدى قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاسماعيلى، فى مركز حراسة المرمى، بعد حصول محمد فوزى على البطاقة الحمراء خلال اللحظات الأخيرة من مواجهة المصرى البورسعيدى التى انتهت بخسارة الدراويش بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى واقعة نادرة.

ويُعد المحمدى هو ثالث لاعب يقوم بتلك المهمة ببطولة الدورى المصرى، ففى موسم 1952-1953 بمباراة الأولمبي أصيب "حمام" فى الدقيقة 85 ووقف مكانه السكري ودخل مرماه هدف المباراة الوحيد.

وفى موسم 1997-1998 في مباراة القناة، طرد سعفان الصغير حارس الدراويش سابقا ومدرب حراس المرمى حاليًا قبل نهاية المباراة بدقائق وشارك بدلاً منه الراحل أيمن رمضان وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق.

ونجح فريق المصرى فى تحقيق الفوز الأول له بالدورى على حساب شقيقه الأكبر الإسماعيلى بنتيجة 3 / 1 فى المباراة التى أقيمت بينهما باستاد برج العرب ضمن فاعليات الجولة الثانية للدورى ، ليرتفع رصيده إلى 4 نقاط ، بينما تجمد رصيد الإسماعيلي عند 3 نقاط .
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