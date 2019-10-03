أبرز رسائل عاشور للمحامين فى سبتمبر.. إعداد قرار رفع المعاش لـ 3000 جنيه.. ودائع النقابة في البنوك تجاوزت الـ700 مليون.. وتقديم تعديلات الإدارات القانونية للبرلمان

رسائل عاشور للمحامين فى شهر سبتمبر

إعداد قرار يتضمن رفع الحد الأقصى للمعاش من 2000 إلى 3000 جنيه تقديم تعديلات "الإدارات القانونية" خلال انعقاد البرلمان فى أكتوبر صرفنا 226 مليون جنيه على العلاج حتى الآن





شهد شهر سبتمبر الماضى العديد من الأحداث داخل نقابة المحامين، كان أبرزها إقامة المؤتمر السنوى للنقابة بحضور 6500 محام على مستوى الجمهورية وأطلق سامح عاشور، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، عدد من التصريحات الهامة خلال ذلك الشهر أحدثت ردود فعل وأصداء واسعة.





لم تقتصر تلك التصريحات على الشأن النقابي فقط لنقابة المحامين، وإن كانت النقابة نالت النصيب الأكبر منها، بل امتدت إلى القضايا العربية والعالمية، وحملت بعضها البشرى لجميع المحامين بما تم الإعلان عنه، خلال فعاليات المؤتمر السنوي للمحامين بالغردقة، وحمل بعضها الآخر سلوكيات المهنة لشباب المحامين، خلال افتتاح الدورة الثالثة لمعهد المحاماة بالقاهرة الكبرى.





وفيما يلي نعرض أبرز تصريحات للنقيب العام سامح عاشور، خلال شهر سبتمبر الماضي:





زيادة مرتقبة في المعاش

أعلن سامح عاشور، نقيب المحامين، عن إعداد النقابة لقرار يعرض على الجمعية العمومية للموافقة عليه، يتعلق بصرف معاش المحامي كاملا لآخر شخص مستحق له، بدلا من الخصم الذي يتم الآن عقب خروج أي من مستحقي المعاش، كما سيتضمن القرار تقريرا مقدما لاكتواري النقابة لرفع الحد الأقصى من 2000 إلى 3000 جنيه، ورفع الحد الأدنى إلى 1000 جنيه.









تقديم تعديلات “الإدارات القانونية” خلال انعقاد البرلمان فى أكتوبر

صرح سامح عاشور، نقيب المحامين، بأن الدستور أكد استقلال محامي الإدارات القانونية، وأي نص في القانون الحالي يمس استقلالهم باطل، وأوضح أن التعديل المقترح من النقابة يتضمن أن يكون تشكيل لجنة الإدارات القانونية به توازن عددي، ولكن بأغلبية لمصلحة المحامين، والتخلص من الأزمات التي تواجههم كالنقل المكاني، وإنهاء الخدمة، والإحالة للجنة التأديبية، إضافة لتشكيل لجنة خاصة في النقابة، تكون موافقتها شرطا للإحالة للتأديب، ووعد بأن تقدم النقابة مشروع القانون للبرلمان خلال دور انعقاد أكتوبر المقبل.





تحصيل أتعاب المحاماة عند قيد الدعوى

شدد نقيب المحامين على أن أتعاب المحاماة أهم موارد النقابة. وبمقتضى النص، تحصل لمصلحة صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية، وتورد لحساب الصندوق يوما بيوم، بالاتفاق مع وزارة العدل، كما أن ودائع النقابة في البنوك تجاوزت 700 مليون جنيه، سيتم استخدامها مع فوائدها لدعم خدمات المحامين وتطويرها.









دور مدونة السلوك

صرح عاشور بأن مدونة السلوك، التي نصت عليها تعديلات قانون المحاماة، محاولة لإحياء نصوص تاريخية بالقانون، تتعلق بتقاليد المهنة وأعرافها، من بينها المواليد من 62 حتى 71، مكتفيا بتلاوة المادة 62، التي نصت: “على المحامي أن يلتزم في سلوكه المهني والشخصي بمبادئ الشرف، والاستقامة، والنزاهة، وأن يقوم بجميع الواجبات التي يفرضها عليه هذا القانون، والنظام الداخلي للنقابة، ولوائحها، وآداب المحاماة، وتقاليدها”.





226 مليون جنيه على العلاج حتى الآن

كشف نقيب المحامين عن أن الإنفاق على مشروع العلاج تجاوز 226 مليون جنيه حتى الآن، وهو ما تخطى الاحتساب الاكتواري المتوقع مع إعلان الزيادات الجديدة بداية العام الجاري. وقال إن مشروع العلاج شهد قفزات كبيرة، خلال السنوات الماضية. فبعدما كان 3000 جنيه، أصبح الآن 50 ألف جنيه، ومساهمة 90 %، إضافة للمساهمات في بعض العمليات كزرع الكلى، والقلب المفتوح، ودعم مرضى السرطان.





الطعن فى عدم دستورية “القيمة المضافة”

نفى سامح عاشور تنازل النقابة عن طعنها، الذي تنظره المحكمة الدستورية العليا، والتى تطالب فيه بعدم دستورية بعض مواد قانون القيمة المضافة. وأكد أن القضية، بكامل أوراقها، لا تزال أمام هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية، ولن تتنازل النقابة عنها، مضيفا أن البعض يروج أكاذيب مختلفة، منذ أشهر، ضد مجلس النقابة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.





رسائل عاشور للشباب

وجه النقيب العام، خلال افتتاح معهد المحاماة بالقاهرة الكبرى، 18 سبتمبر الماضي، العديد من النصائح لشباب المحامين، والتي تتعلق بالسلوك والمظهر، مؤكدا أن الدستور كرس دور المحاماة ودعم استقلالها، وأن المحاماة ليست حفظ أحكام النقض، وكتب الفقه، ودراسة القانون فقط، ويجب عليهم الالتزام بالحضور، والزي الرسمي، وأن النقابة حريصة على تخريج جيل متميز من المحامين، شارحا أساسيات التعامل مع الموكل.









الجيش المصري ميزان القوة بالعالم العربي

وجه سامح عاشور، نقيب المحامين، رسالة للجيش المصري، قال فيها: “نحن معكم ونشد على أيدكم في مواجهة الإرهابيين في سيناء أو غير سيناء. وحال خروج الجيش المصري من ميزان القوة بالمنطقة العربية، فستتغير خريطة المنطقة، ولن يبقى الخليج، أو المغرب، أو الشام، أو السودان





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