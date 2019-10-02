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مرأة

بفستان زفاف.. منة فضالي تبهر متاعبيها بإطلالة ساحرة

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 09:31 م
منة فضالي
منة فضالي
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آية التيجي
نشرت الفنانة منة فضالي صورا لها عبر صفحتها الرسمية على الفيس بوك، وذلك من اخر ظهور لها في فاشون شو مصمم الازياء محمود غالي، وحيث انها كانت من ضمن عرض الازياء المشارك، وقامت بارتداء الفستان الرئيسي لعرض الازياء.

وعلق متابعو منة فضالي على صورها، ببعض التعليقات، وقالوا: ما شاء الله، واجمل عروسة، عقبال الحقيقة يا منوش، قمر، ربنا يسعدك يارب يا احلى منة".

وظهرت منة فضالي في عرض الازياء، وهي ترتدي فستان زفاف مميزا للغاية، وقد تناسب الفستان مع لون بشرتها البرونزية، حيث كان منفوشا من الأسفل، ومميزا من الاعلى، حيث انه كان شفافا من منطقة البطن، حيث قام بتلبيسها الفستان الإستايلست غالي ابراهيم.

ورفع مصفف الشعر هيثم دهب شعر منة فضالي إلى الاعلى، حي قام بإنزاله إلى الوراء بشكل بسيط، ومميز للغاية، وابرز شعرها بتاج على راسها باللون الفضي، وهو ما تناسب بشكل كبير مع إطلالتها.

واختار خبير التجميل، والميكب ارتيست حمادة احمد بعض اللمسات البسيطة، والتي ابرزت رقة ملامحها، حيث ابرز جمال عينيها بالآي لاينر، مع تركيب الرموش التي تناسب مع إطلالتها، بالإضافة إلى اختيار اللون الروز كأحمر شفاه.

وإليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها..
منة فضالي منة فضالي
منة فضالي منة فضالي
منة فضالي منة فضالي
منة فضالي منة فضالي
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