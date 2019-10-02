محافظ الدقهلية: 30 مدرسة دخلت الخدمة سبتمبر 2019

قال الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، إن الديوان العام للمحافظة والمحليات بالمحافظة تشهد تغييرات جذرية مدروسة وليست عشوائية، موضحا أنه تم صرف 10 مليارات جنيه على مشروعات قومية، ودخلت 30 مدرسة للخدمة في سبتمبر الماضي 2019 بتكلفة 450 مليون جنيه، وتم طرح 28 مدرسة جديدة للانشاء، كما تم انشاء محطة محولات بتمي الأمديد بتكلفة بلغت ما يقرب من 2 مليار جنيه.



وأوضح كمال شاروبيم، خلال اجتماعه اليوم مع عدد الصحفيين والإعلاميين بالدقهلية، ان هناك 30 ألف مستفيد جديد من المعاشات بالدقهلية سيتم اضافتهم خلال أكتوبر الجاري كما سيستفيد 170 ألف مواطن بالمحافظة من معاش التضامن ورفع قيمة معاش تكافل وكرامة ليصل إلى 450 جنيها لكل مستفيد.



واضاف شاروببم ان هناك 409 عقود تقنين تم ابرامها وسيتم إعفاء الحالات غير القادرة من دفع مقابل التصالح للمباني، منوها بان هناك 1.8 مليون مواطن على مستوى الجمهورية سيعودون للاستفادة من السلع التموينية.



وقال شاروبيم انه لن يتم رصف اي شارع الا بعد الانتهاء من المرافق الأساسية له وسيتم تغير الصرف الصحي بشارع الجيش وعبدالسلام عارف خلال فترة وجيزة .



وأعلن محافظ الدقهلية خلال اللقاء، عن افتتاح 3 ميادين في مدينة المنصورة في احتفالات اكتوبر وكذلك الانتهاء من تطوير سوق السمك بالسنبلاوين نهاية يونيو المقبل.