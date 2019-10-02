Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

محافظ الدقهلية: 30 مدرسة دخلت الخدمة سبتمبر 2019

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 09:25 م
لقاء الصحفيين
لقاء الصحفيين
Advertisements
همت الحسينى
قال الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، إن الديوان العام للمحافظة والمحليات بالمحافظة تشهد تغييرات جذرية مدروسة وليست عشوائية، موضحا أنه تم صرف 10 مليارات جنيه على مشروعات قومية، ودخلت 30 مدرسة للخدمة في سبتمبر الماضي 2019 بتكلفة 450 مليون جنيه، وتم طرح 28 مدرسة جديدة للانشاء، كما تم انشاء محطة محولات بتمي الأمديد بتكلفة بلغت ما يقرب من 2 مليار جنيه.

وأوضح كمال شاروبيم، خلال اجتماعه اليوم مع عدد الصحفيين والإعلاميين بالدقهلية، ان هناك 30 ألف مستفيد جديد من المعاشات بالدقهلية سيتم اضافتهم خلال أكتوبر الجاري كما سيستفيد 170 ألف مواطن بالمحافظة من معاش التضامن ورفع قيمة معاش تكافل وكرامة ليصل إلى 450 جنيها لكل مستفيد.

واضاف شاروببم ان هناك 409 عقود تقنين تم ابرامها وسيتم إعفاء الحالات غير القادرة من دفع مقابل التصالح للمباني، منوها بان هناك 1.8 مليون مواطن على مستوى الجمهورية سيعودون للاستفادة من السلع التموينية.

وقال شاروبيم انه لن يتم رصف اي شارع الا بعد الانتهاء من المرافق الأساسية له وسيتم تغير الصرف الصحي بشارع الجيش وعبدالسلام عارف خلال فترة وجيزة .

وأعلن محافظ الدقهلية خلال اللقاء، عن افتتاح 3 ميادين في مدينة المنصورة في احتفالات اكتوبر وكذلك الانتهاء من تطوير سوق السمك بالسنبلاوين نهاية يونيو المقبل.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محافظ الدقهلية: 9907 مشروعات بتكلفة 293 مليون جنيه خلال 9 أشهر

محافظ الدقهلية: 170 مواطنا سيستفيدون من معاش التضامن خلال الشهر الحالى

35 ألف كارت جديد للمعاشات في الدقهلية.. والمحافظ يؤكد الحفاظ على حقوق المواطنين

ترشيحاتنا

تشكيلة الاهلي.. اجاي يقود الفريق أمام الإنتاج الحربي.. وأزارو احتياطيا

شاهد.. نانسي عجرم تتألق في أحدث ظهور على انستجرام

سعفان الصغير يفتح النار على جهاد جريشة واتحاد الكرة عقب ديربي القناة

شاهد.. عظمة مصر ونهر النيل من الفضاء

بفستان زفاف.. منة فضالي تبهر متاعبيها بإطلالة ساحرة

شرح كيفية غسل الجنابة .. 10 خطوات للغسل الصحيح شرعا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان زفاف.. منة فضالي تبهر متاعبيها بإطلالة ساحرة

شاهد.. نانسي عجرم تتألق في أحدث ظهور على انستجرام

مع زوجها.. التركية هازال تفاجئ جمهورها بصور جديدة أثناء حملها