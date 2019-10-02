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أخبار البلد

تقرير : تميز المصرية للاتصالات لخدمات الانترنت المحمول على مستوى الجمهورية

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 10:16 م
المصرية للاتصالات
المصرية للاتصالات
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احمد عبد القوى
كشف التقرير الثاني الصادر عن المركز القومي لمراقبة جودة خدمات الاتصالات، التابع للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، حول جودة خدمات الصوت والانترنت المقدمة من شركات الاتصالات العاملة في مصر؛ تحسن كبير لخدمات البيانات لشركة المصرية للاتصالات we في معظم أنحاء الجمهورية، ؛ ورصد التقرير تميز واضح لشركة المصرية للاتصالات في خدمات انترنت المحمول واحتلت الشركة المركز الاول في سرعة تحميل البيانات (HTTP download transfer throughput – network performance) في القاهرة بسرعة 24Mbps و الاسكندرية بسرعة 29.2Mbps و الدلتا بسرعة 24.4Mbps و الصعيد بسرعة 21.5Mbps بينما جاءت في المركز الثاني في منطقة واحدة وهي الجيزة بسرعة 22.2Mbps , وعلى صعيد المناطق الجغرافيه المحدده في الترخيص جاءت شركة المصرية للاتصالات في المركز الاول في 19 منطقة من 32 منطقة جغرافية و في المركز الثاني في 8 مناطق.

كما أظهر مؤشر جودة الوقت اللازم لتحميل الصفحة لتطبيق الفيسبوك في جميع المحافظات نتيجة متميزة حيث احتلت المصرية للاتصالات المركز الأول على مستوى القاهرة و الجيزة و الدلتا و الصعيد و الاسكندرية و القنال و البحر الأحمر.

اما بالنسبة لسرعة رفع البيانات (HTTP upload transfer throughput – network performance) فقد حققت الشركة المركز الاول في الصعيد 11.8Mbps و المركز الثاني في الدلتا 12.2Mbps.، وفيما يتعلق بنتائج جودة مشاهدة الفيديو على ال (YouTube ) فقد تم تسجيل جودة عالية (HD) في جميع المناطق، و حققت المصرية للاتصالات المركز الأول في مؤشر الوقت اللازم لبدء الفيديو على مستوى القاهرة والدلتا والصعيد والمركز الثانى في الاسكندرية والقناة.

وهو ما يعكس المجهودات المبذولة لتحسين جودة الخدمة و تطبيق خصائص متقدمة لتحسين سرعة نقل البيانات وخدمات التصفح.

أما بالنسبة لجودة خدمة الصوت فجاءت المصرية للاتصالات في المركز الأول من حيث معدل نجاح بدء المكالمات في القنال وفي المركز الثاني على مستوى الدلتا والصعيد، أما من حيث معدل انقطاع المكالمات فقد حققت الشركة المصرية للاتصالات المركز الأول في 12 منطقة من 32 على مستوى الجمهورية والمركز الثاني في 5 مناطق، كما أظهرت الشركة تميز ملحوظ في 6 مناطق من 9 مناطق جغرافية في الصعيد ولم يتم تسجيل أي مكالمة غير ناجحة من حيث مؤشر انقطاع المكالمات.
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