برلمانى لمحتكرى السلع: اتقوا ربنا دا حتى الحراميه بطلت تسرق فى حرب 73

يشار الى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بمواصلة قيام الأجهزة المعنية بتكثيف الرقابة التموينية على الأسواق لمحاربة الغلاء والتعامل بحزم مع الممارسات الاحتكارية وتشديد المحاسبة والمساءلة لكل من يثبت سعيه للتلاعب بالأسواق والتأثير عليها، بما يضمن الحفاظ على استقرارها وضمان توافر جميع السلع والمواد التموينية بأسعار مناسبة، وذلك بهدف التخفيف من أعباء المواطنين، ولاسيما محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجًا.

قال عمر مصيلحى عضو مجلس النواب، إن الاسواق هذه الفترة تشهد انخفاضا فى اسعار السلع الاساسية، ومواصلة تشديد الرقابة على الاسواق امر ضرورى للغاية، لضبط الاسواق ومنع اى تلاعب فى الاسعار يضر بالمواطنين والدولة.وأضاف عمر مصيلحى خلال تصريحات لـ:"صدى البلد"، ان الدولة تحاول جاهده توفير الدعم لا سيما لمحدودى الدخل من خلال افتتاح منافذ بيع للسلع الاساسية، ولكن توجد فئة من التجار لا يهمها إلا تحقيق ارباح غير معقولة من خلال احتكار السلع وتخزينها.وتابع: عضو مجلس النواب، يجب الضرب بيد من حديد أى تاجر يحاول التلاعب فى الاسواق، معقبا:" اتقوا ربنا دا حتى الحرامية بطلت تسرق فى حرب 73 مراعاة لظروف البلد واحنا دلوقت فى حاله حرب من جميع الجهات".