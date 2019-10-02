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توك شو

أحمد موسى يوجه رسالة مهمة لـ تميم.. فيديو

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 09:25 م
أحمد موسى
أحمد موسى
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البهى عمرو
قال الإعلامي أحمد موسى، إن أمير دويلة قطر يضطهد عددا كبير من عائلته ويحرمهم من الأموال.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن هناك مطالب كثيرة من الشعب القطري حتى يرحل تميم.

وتابع أحمد موسى، : " انت ليه ماسك فى الكرسي أوي كده.. انت ترحل وتريح الناس" .

وأشار أحمد موسي، إلي أن أكثر أثنين مكروهين حول العالم: " تميم وأردوغان" ، وعرض موسى فيديوهات للشعب التونسي وهو يطالب تميم بالرحيل، وأيضا فى ليبيا طالبوا تميم بالرحيل.
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