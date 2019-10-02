شيماء الجار: دعم جهاز تنمية المشروعات ساعدني على تصدير منتجاتي

قالت شيماء الجار، احدى المكرمات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنها بدأت مشروعا من 15 سيدة في التطريز بخيوط الحصى والحرير، وكان لجهاز تنمية المشروعات دور كبير في دعمهن والتسويق لمنتجاتهن.



وأشارت، "الجار" خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامية "رانيا هاشم" في برنامج "مانشيت" المذاع علي قناة "اون اي" الفضائية، إلى أن المشروع سارع في النمو والصعود بشكل كبير بعد دعم جهاز تنمية المشروعات، حيث حصلت علي قرض مالي يصل لـ20 ألف جنيه مصري.



لافتة، إلي أن ذلك القرض ساهم في زيادة عدد العمالة لديها وتطوير المشروع، حتي بدأت في عمليه التصدير.