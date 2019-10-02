متحدث الإسكان: 10% من مساحة المدن الجديدة للانشطة الصناعية والحرفية.. فيديو





موضحا أن هذه المشروعات تتميز بأنها مدن ذكية عن طريق استخدام الطاقة الشمسية واعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة.



وأشار المتحدث الرسمي لوزارة الاسكان خلال مداخلة هاتفية في برنامج "راي عام" المذاع علي قناة "تن"، إلى أن الوزارة حريصة علي ان تكون هذه المدن علي احدث مستوي، منوها بان المدن التسع مقسمة علي ثلاث مراحل.



واكد هاني يونس، ان فيديوهات وزارة الاسكان تظهر مواقع العمل بالمشروعات السكنية، موضحا أن هذه المشروعات تناسب شريحة محدودي ومتوسطي الدخل ويتم تنفيذ مشروعات خدمية للسكان.



وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة الاسكان، ان افضل ما في هذه المدن انه تم تخصيص 10% من مساحتها لتكوين انشطة صناعية وحرفية لخلق فرص عمل حقيقية لسكان هذه المدن.



وتابع ان تكلفة هذه المدن تصل الي 11 مليار جنيه، منوها بان الهدف الثاني لهذه المشروعات تشجيع القطاع الخاص علي الدخول باستثماراته لتوفير فرص عمل جديدة و هذا ما تسعي اليه وزارة الاسكان.

قال هاني يونس المتحدث الرسمي لوزارة الاسكان إن المدن العمرانية الجديدة التسع التي تنفذها الوزارة حاليا تأتي ضمن مدن الجيل الرابع.