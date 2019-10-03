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برلمان

برلماني: الأسعار تنخفض ومحاربة جشع التجار يحتاج تعاون المواطن مع الحكومة

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 07:34 ص
النائب عصام الفقى
النائب عصام الفقى
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أسامة علي
طالب النائب عصام الفقى، عضو مجلس النواب، المحافظين وكافة الجهات المسئولة عن ضبط الأسعار، بالنزول للشارع ومراقبة السوق عن قرب والاستماع لشكاوى المواطنين لا سيما الخاصة بأسعار السلع الأساسية التى لا غنى عنها.

وأضاف عصام الفقى خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الحكومة سعت الفترة الماضية لزيادة المعروض من السلع لخفض الأسعار ولكن هناك فئات من التجار مازال ضميرهم غائبا، ويعملون على احتكار السلع لزيادة الأسعار وتحقيق مكاسب أكبر، موضحا أنه للتصدى لهذا الأمر يجب العمل على تشديد الرقابة على الأسواق من قبل المختصين.

وتابع: المحور الثاني يعتمد على المواطنين يجب أن يكون لهم دور كبير خلال الفترة المقبلة فى الإبلاغ عن أى تاجر يتلاعب الأسعار خاصة أن الفترة الحالية تشهد انخفاض ملحوظ على أسعار العديد من السلع.

ووجه الرئيس السيسى بمواصلة قيام الأجهزة المعنية بتكثيف الرقابة التموينية على الأسواق لمحاربة الغلاء والتعامل بحزم مع الممارسات الاحتكارية وتشديد المحاسبة والمساءلة لكل من يثبت سعيه للتلاعب بالأسواق والتأثير عليها، بما يضمن الحفاظ على استقرارها وضمان توافر جميع السلع والمواد التموينية بأسعار مناسبة، وذلك بهدف التخفيف من أعباء المواطنين، ولاسيما محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجًا.
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