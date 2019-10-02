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رياضة

شاهد .. لحظة وصول نادي بيراميدز إلى مقر إقامتهم لمواجهة طنطا

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 09:41 م
نادي بيراميدز
نادي بيراميدز
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حسام الحارتي
وصل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز إلى مقر إقامتهم بفندق بانوراما بـ طنطا وذلك استعدادا لمواجهة فريق نادي طنطا في الأسبوع الثاني من بطولة الدوري الممتاز .

ويسعى لاعبو نادي بيراميدز إلى تخطي نادي طنطا من أجل تحقيق الفوز والاستمرار في تخطي الطريق من أجل التتويج بلقب الدوري الممتاز لموسم "2019-2020".

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز فوزا نظيفا على منافسة نادي إنبي بأربعة أهداف مقابل لاشيء، في الأسبوع الأول من بطولة الدوري الممتاز .


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