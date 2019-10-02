شاهد .. لحظة وصول نادي بيراميدز إلى مقر إقامتهم لمواجهة طنطا

وصل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز إلى مقر إقامتهم بفندق بانوراما بـ طنطا وذلك استعدادا لمواجهة فريق نادي طنطا في الأسبوع الثاني من بطولة الدوري الممتاز .



ويسعى لاعبو نادي بيراميدز إلى تخطي نادي طنطا من أجل تحقيق الفوز والاستمرار في تخطي الطريق من أجل التتويج بلقب الدوري الممتاز لموسم "2019-2020".



وحقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز فوزا نظيفا على منافسة نادي إنبي بأربعة أهداف مقابل لاشيء، في الأسبوع الأول من بطولة الدوري الممتاز .





