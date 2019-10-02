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محافظات

منظومة محددة للنظافة.. تكثيف الحملات للجمع المنزلي في الفيوم

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 10:48 م
اللواء عصام سعد
اللواء عصام سعد محافظ الفيوم
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الفيوم - نبيل أبو السعود
أصدر اللواء عصام سعد محافظ الفيوم توجيهات مشددة لرؤساء مجالس المدن بتكثيف حملات النظافة ورفع القمامة والمخلفات والإشغالات من الشوارع والميادين بكافة أنحاء المحافظة، وكلف كل مركز بعمل منظومة محددة للنظافة من خلال الجمع المنزلي.

كما وجه مسئولي البيئة بدراسة أفضل الوسائل والآليات لإنشاء مدفن صحى للقمامة والمخلفات إضافة لمحطات الجمع والترحيل وخاصة بمركزى يوسف الصديق وسنورس.

كما شدد المحافظ على مضاعفة عمل لجنة المنشآت الأيلة للسقوط لمراجعة المبانى الصادر بشأنها قرارات إزالة أو ترميم، لافتًا إلى سرعة حل مشكلة عمارة 11 بالشيخ حسن بحى جنوب بمدينة الفيوم وتوفير مساكن بديلة للمستحقين في إطار قانوني لحين إحلال وتجديد المبنى حفاظًا على أرواحهم.

كما أكد المحافظ على ضرورة الالتزام بتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بضرورة تحسين البيئة المبنية خاصة بمناطق الامتدادات غير المخططة على أطراف ومداخل المدن وحول الطرق الدائرية والإقليمية، من خلال تشطيب الواجهات الخارجية للمبانى القائمة والجارى تنفيذها، وكذلك عدم توصيل المرافق لأى عمارات سكنية أو منشآت تكون واجهاتها غير مكتملة التشطيب الخارجى.

كما شدد على التنسيق بين مجالس المدن والموارد المائية والري والجهات ذات الصلة بوضع الخطط الاستباقية استعدادًا لفصل الشتاء لمواجهة ظروف الطقس السيئ والعمل على مراجعة وصيانة كافة الآلات والمعدات لمواجهة أى أحداث طارئة مع سرعة الانتهاء من تطهير مخرات السيول.

كما أكد على سرعة حصر أصول الدولة غير المستغلة، كعقود الايجار وحق الانتفاع وتشغيل بعض المشروعات، والتشديد على انتظام سداد مستحقات الدولة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وذلك فى إطار العمل على تعظيم موارد الدولة وزيادة موارد المحافظة.

جاء ذلك خلال أجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة الذى عقد برئاسة اللواء عصام سعد محافظ الفيوم وبحضور جميع وكلاء الوزارة بالمحافظة .
منظومة محددة للنظافة.. تكثيف الحملات للجمع المنزلي في الفيوم
منظومة محددة للنظافة.. تكثيف الحملات للجمع المنزلي في الفيوم
منظومة محددة للنظافة.. تكثيف الحملات للجمع المنزلي في الفيوم
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