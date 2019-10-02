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اقتصاد

مذكرة تفاهم بين التمثيل التجاري المصري وشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 10:12 م
التمثيل التجاري المصري
التمثيل التجاري المصري
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ولاء عبد الكريم
وقع أحمد عنتر، وكيل أول الوزارة، رئيس التمثيل التجاري واللواء محمد عبد اللطيف، مدير عام شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية مذكرة تفاهم تهدف الى تعزيز التعاون المشترك بين الجهتين ومعاونة الشركة على إنجاز أهدافها المنشودة، والعمل على جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

يأتي ذلك التعاون في إطار توجه الدولة نحو زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة خاصة للمشروعات القومية والتنموية المصرية، حيث تتضمن المذكرة تحديد لآليات التعاون المشترك والاتفاق على ضرورة التنسيق المستمر بين التمثيل التجاري وشركة العاصمة الإدارية من خلال تبادل المعلومات المختلفة بين الطرفين بهدف الترويج الجيد لمشاريع العاصمة الإدارية الجديدة من خلال المكاتب التجارية في الخارج.

وأوضح عنتر أنه تم بالفعل توجيه المكاتب التجارية في الخارج بدراسة تنظيم فاعليات ترويجية بالدول محل إشراف المكاتب بحضور كبرى الشركات ومجتمع الأعمال للتعريف بالعاصمة وفرصها الاستثمارية المطروحة، ورحب سيادته بتقديم الدعم الفني اللازم وتنظيم مشاركة السادة أعضاء الشركة بأهم المناسبات والندوات الدولية التي يمكن للشركة الاستفادة من المشاركة بها، وكذا معاونة الشركة في ترتيب اجتماعات لها بتلك الدول أثناء انعقاد فعالياتها، كما تم الاتفاق على امكانية تنظيم Video Conference مع الشركات العالمية المهتمة بالتعاون مع العاصمة لمناقشة العروض المقدمة وسبل تنفيذها.

وأكد اللواء عبد اللطيف أهمية هذا التعاون في ضوء استهداف الشركة خلال الفترة القادمة تكثيف الجهود لتعريف مجتمع الأعمال في كافة دول العالم بمشروعات العاصمة الإدارية الجديدة وجذب كبرى الشركات العالمية القادرة على معاونتها في تنفيذ المدينة الذكية الرائدة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأشار إلى استعداد الشركة الى تقديم كافة المعلومات الخاصة بخريطة الشركة والفرص الاستثمارية المتاحة لمساعدة التمثيل التجاري في إتمام مهامه الترويجية لتلك المشروعات ومعاونة الشركة في إيجاد المستثمر الجاد. 

يأتي ذلك دعمًا لتضافر جهات الدولة المصرية لدعم وتنمية الاقتصاد الوطني وتنفيذا لخطة جذب الاستثمار الأجنبي إلى مصر.
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