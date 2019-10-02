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اقتصاد

"مصر للدراسات الاقتصادية" يعقد ندوة عن أسواق المال والبورصة.. السبت

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 09:59 م
مصر للدراسات الاقتصادية
مصر للدراسات الاقتصادية
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آية الجارحي
يعقد مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية ندوة عن أسواق المال والبورصة السبت القادم يناقش فيها الوضع العالمى والاستثمار فى الملاذ الآمن كالذهب والقطاع التكنولوجى والازمة التجارية بين الولايات المتحدة الامريكية والصين وتأثيراتها على الاقتصاد العالمي.

وقال الدكتور مصطفى ابوزيد مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية ان تلك الندوة تهدف الى التعريف بأساسيات ومبادئ التحليل الفنى وأدواته وطرق تقييم الاسهم استنادا للمعايير المعتمدة من هيئة الرقابة المالية وكيفية قراءة شاشة التداول الى جانب التداول الالكترونى بالاضافة الى كيفية تكوين محافظ فى سوق المال بالاعتماد على مؤشرات القياس.

وأشار أبوزيد الى ان الندوة تهدف الى رفع الوعى بأهمية الاستثمار فى البورصة وكيفية التعامل مع اساليب ادارة المحافظ. 

وتأتى تلك الندوة بحضور الدكتورة رانيا الجندى خبير اسواق المال وعضو مجلس ادارة ايه بى سى بورصة والدكتور احمد منير استاذ الاقتصاد ومحلل اسواق المال والدكتور عبد الحميد أمام خبير التحليل المالى والدكتور محمد هشام خبير اسواق المال.
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