وليد سليمان يسجل الهدف الرابع للأهلي في شباك الإنتاج الحربي .. فيديو

سجل وليد سليمان لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الهدف الرابع لفريقه أمام ضيفه الإنتاج الحربي ، فى المباراة التى تجمع الفريقين على ملعب السلام في إطار مباريات الأسبوع الثاني من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.



حاوي الأهلي سجل الهدف فى الدقيقة 87 من زمن المباراة ، بعد تمريرة مميزة من حسين الشحات داخل منطقة جزاء الإنتاج الحربي ليعلن عن رابع أهداف الأهلي فى المباراة .



وفي الدقيقة 25 سجل الأهلي الهدف الأول بعد بينية رائعة من مجدى "أفشة" إلى رمضان صبحي داخل منطقة الجزاء ليتسلم جناح الأهلي الكرة بطريقة رائعة لينفرد ويسدد في الشباك معلنًا تقدم فريقه.



وسجل حسين الهدف الثاني في الدقيقة 56 بعد انفراد من رمضان صبحي ومراوغة ناجحة للحارس مرر بعدها الكرة إلى حسين الشحات في مواجهة المرمى ليتسلمها في هدوء ويسدد بيمناه الكرة إلى الشباك معلنًا عن هدف ثانٍ.

