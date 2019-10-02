تركي ال الشيخ يطرح القميص الثالث لنادي الميريا الإسباني ..فيديو

أعلن المستشار تركي ال الشيخ عن القميص الثالث لفريق كرة القدم بناديه الذي يملكه "الميريا الاسباني" منذ قليل عبر مواقع التواصل الإجتماعي.



ونشر ال الشيخ عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، فيديو يستعرض من خلاله لاعبو فريق ألميريا الإسباني قميص الفريق الثالث بعد أن طرح القميص الأساسي، والقميص الثاني البديل.



جدير بالذكر أن ألميريا يستعد لخوض مباراة هامة أمام منافسه سبورتنج خيخون في بطولة الدوري الإسباني الدرجة الثانية.