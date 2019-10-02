Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

جامعة الفيوم تحيي ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 10:17 م
جامعة الفيوم تحيي
جامعة الفيوم تحيي ذكري إنتصارات أكتوبر المجيدة
Advertisements
الفيوم - نبيل أبو السعود
شهد الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم و الدكتور محمد عيسي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والدكتور خالد عطاالله نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وعدد من عمداء الكليات والأساتذة والطلاب الندوة التثقيفية التي نظمتها الجامعة بالتعاون مع مركز إعلام الفيوم بعنوان نصر أكتوبر ملحمة جيش وشعب واستضافت فيها اللواء تيسير الطوبجي قائد معركة رأس عش واللواء حمدى الشوربجي قائد معركة لسان بورتوفيق بقاعة الإحتفالات الكبرى.

رحب الدكتور أحمد جابر شديد بالضيوف مؤكدا اعتزاز كل أطياف الشعب المصري بذكري النصر العظيم، أكد على أن جامعة الفيوم حريصة على الاحتفال بهذه الذكري كل عام .

وأشار رئيس الجامعة إلي الدور العظيم الذي قدمه الجيش المصري في هذه الحرب مشيدا بالتلاحم الكبير بين الجيش والشعب من أجل تحقيق النصر، ودعي سيادته شباب مصر للعمل والاجتهاد لرفع راية الوطن في المستقبل .

وأضاف رئيس الجامعة أن جامعة الفيوم تسعي لتجديد روح الإنتماء وتفنيد الشائعات المنتشرة من خلال تثقيف أبنائها وبناء عقولهم وتدريبهم وتجهيزهم ليكونوا أفراداً نافعين للمجتمع.

وأكد اللواء تيسير الطوبجى أحد قادة حرب أكتوبر أن الجيش المصري قدم مثالا عظيما في الزود عن تراب الوطن وقدم تضحيات عظيمة من أجل إستراد الأرض والكرامة .

وأشار إلي أن نصر أكتوبر غير من موازين القوي في الشرق الأوسط مشيدا بروح أبطال الحرب وعقليتهم المتميزة في تنفيذ خطط القتال .

وعبر اللواء الطوبجي عن سعادته بتواجده بين طلاب الجامعة الذين وصفهم بقادة المستقبل وحثهم للزود عن الوطن والانتماء له .

كما قال اللواء حمدى الشوربجي أن الجيش المصري تمكن من إنهاء أسطورة خط بارليف المنيع الذي اقامته قوات العدو عقب هزيمة 67.

وأشاد بعبقرية المصريين في حرب أكتوبر وإعدادهم للجيش بالعدد والعتاد ،وأضاف أن هذه الحرب أكدت علي توحيد الصف العربي ،حيث قدمت الدول العربية دعما كبيرا للجيش المصري في الحرب .

وتطرق أيضا للحديث عن الجهود الكبيرة التي يبذلها الجيش حاليا في حربه ضد الإرهاب داعيا كل أطياف المجتمع للوقوف خلف قيادته للنهوض بالوطن والتخلص من الإرهاب.

وعبرت سهام مصطفي مدير مركز إعلام الفيوم عن سعادتها بتواجدها بجامعة الفيوم بوصفها منبرا للعلم والثقافة ،وأشادت بتعاون الجامعة في تنظيم مثل هذه الندوات التثقيفية التي تبث روح التفاؤل والفخر لدي جميع المصريين.
جامعة الفيوم تحيي ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة
جامعة الفيوم تحيي ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة
جامعة الفيوم تحيي ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة
جامعة الفيوم تحيي ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة
جامعة الفيوم تحيي ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رئيس جامعة عين شمس يكرم عددا من أبطال حرب أكتوبر

ترشيحاتنا

الحرامى اهو.. كلمة تسببت فى ذبح أسرة كاملة.. تفاصيل

بعد موافقة مجلس الوزراء.. مزايا قانون البنوك الجديد

الأعلى للإعلام يحقق في مخالفات 3 قنوات فضائية .. تعرف عليها

آخر تطورات أزمة الاهلي بعد شكاوى رفع الحصانة عن مرتضى منصور

حافية القدمين.. ناهد السباعى ترقص وتغنى على أغنية شبرقة

خبير أمن المعلومات يفجر مفاجأة حدثت بعد لقاء الأهلى والزمالك.. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان زفاف.. منة فضالي تبهر متاعبيها بإطلالة ساحرة

شاهد.. نانسي عجرم تتألق في أحدث ظهور على انستجرام

مع زوجها.. التركية هازال تفاجئ جمهورها بصور جديدة أثناء حملها