جامعة الفيوم تحيي ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة

شهد الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم و الدكتور محمد عيسي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والدكتور خالد عطاالله نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وعدد من عمداء الكليات والأساتذة والطلاب الندوة التثقيفية التي نظمتها الجامعة بالتعاون مع مركز إعلام الفيوم بعنوان نصر أكتوبر ملحمة جيش وشعب واستضافت فيها اللواء تيسير الطوبجي قائد معركة رأس عش واللواء حمدى الشوربجي قائد معركة لسان بورتوفيق بقاعة الإحتفالات الكبرى.





رحب الدكتور أحمد جابر شديد بالضيوف مؤكدا اعتزاز كل أطياف الشعب المصري بذكري النصر العظيم، أكد على أن جامعة الفيوم حريصة على الاحتفال بهذه الذكري كل عام .





وأشار رئيس الجامعة إلي الدور العظيم الذي قدمه الجيش المصري في هذه الحرب مشيدا بالتلاحم الكبير بين الجيش والشعب من أجل تحقيق النصر، ودعي سيادته شباب مصر للعمل والاجتهاد لرفع راية الوطن في المستقبل .





وأضاف رئيس الجامعة أن جامعة الفيوم تسعي لتجديد روح الإنتماء وتفنيد الشائعات المنتشرة من خلال تثقيف أبنائها وبناء عقولهم وتدريبهم وتجهيزهم ليكونوا أفراداً نافعين للمجتمع.





وأكد اللواء تيسير الطوبجى أحد قادة حرب أكتوبر أن الجيش المصري قدم مثالا عظيما في الزود عن تراب الوطن وقدم تضحيات عظيمة من أجل إستراد الأرض والكرامة .





وأشار إلي أن نصر أكتوبر غير من موازين القوي في الشرق الأوسط مشيدا بروح أبطال الحرب وعقليتهم المتميزة في تنفيذ خطط القتال .





وعبر اللواء الطوبجي عن سعادته بتواجده بين طلاب الجامعة الذين وصفهم بقادة المستقبل وحثهم للزود عن الوطن والانتماء له .





كما قال اللواء حمدى الشوربجي أن الجيش المصري تمكن من إنهاء أسطورة خط بارليف المنيع الذي اقامته قوات العدو عقب هزيمة 67.





وأشاد بعبقرية المصريين في حرب أكتوبر وإعدادهم للجيش بالعدد والعتاد ،وأضاف أن هذه الحرب أكدت علي توحيد الصف العربي ،حيث قدمت الدول العربية دعما كبيرا للجيش المصري في الحرب .





وتطرق أيضا للحديث عن الجهود الكبيرة التي يبذلها الجيش حاليا في حربه ضد الإرهاب داعيا كل أطياف المجتمع للوقوف خلف قيادته للنهوض بالوطن والتخلص من الإرهاب.



