لرفع مستوى الخدمات.. خطة لتوصيل الغاز الطبيعي لـ قرى الفيوم 2020

عقد اللواء عصام سعد محافظ الفيوم اجتماعًا لمناقشة خطة توصيل الغاز الطبيعي لعدد من قري المحافظة بحضور المهندس محمود حسن مدير عام شركة غاز الفيوم والمهندس محمود هاشم رئيس مركز ومدينة سنورس وعدد من مسئولي شركة الغاز بالفيوم.





خلال الإجتماع تم مناقشة خطة 2020 والقري المستهدفة لتوصيل الغاز الطبيعي لها ومدة التنفيذ ومراحل بدأ العمل ومد الخطوط والشبكات .





حيث أكد المحافظ علي ضرورة توفير جميع مستلزمات التوصيل من مهمات وخامات ومعدات لإنهاء توصيل الغاز الطبيعي للقري المستهدفة خلال عام2020 .





الجدير بالذكر أنه تم توصيل الغاز الطبيعي لعدد 225 ألف منزل بالمحافظة حتي الآن , وتم توصيل الغاز الطبيعي تقريبا لـ 1200 عميل تجاري تشمل ( مخبز – مطعم - محل تجاري ) بالمحافظة، بالإضافة الي توصيل الغاز الـ 40 مصنعاً بمنطقة كوم أوشيم الصناعية، بالإضافة الي خطة توصيل الغاز الطبيعي الي 30 الف منزل سنويًا.





كلف محافظ الفيوم رؤساء المدن بتوفير كافة التسهيلات وتذليل المعوقات حتي يتم توصيل الغاز الطبيعي لأكبر عدد من المنازل في أقرب وقت .