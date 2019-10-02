ضابط سابق بالجيش القطري يروي تفاصيل دخوله مصحة نفسية بعد اعتقاله

قال الضابط السابق بالجيش القطري "جمال ناصر"، إنه يُعد أول سوداني يحصل علي الجنسية القطرية وذلك خلال ثمانينيات القرن الماضي، فضلاً عن تمثيل قطر في منتخب ألعاب القوى بمختلف المحافل والبطولات العربية والدولية.





وأضاف "ناصر" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي "وائل الإبراشي" في برنامج "كل يوم" المذاع علي قناة "أون إي" الفضائية، أن قطر تعتمد لتجنيس السودانيين وغيرها من الجنسيات العربية والأفريقية المختلفة، تضمهم منتخباتها في كل الألعاب الرياضية.





ونوه، إلي أنه قطر تخلت عنه خلال منتصف تسعينيات القرن الماضي، متهمين اياه بقضية انقلاب على السلطة، مؤكدًا أنه ليس له أي علاقة بتلك التهمة، حيث تم اعتقاله في المطار فور عودته من ألمانيا، ليتم اعتقاله لسنوات بعدها دون أي دليل.



