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توك شو

تعليق ناري من أحمد موسى بعد فوز الأهلى على الإنتاج 4-0 فى الدوري

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 10:07 م
الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى
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البهى عمرو
أعرب الإعلامي أحمد موسى، عن سعادته بعد فوز النادى الأهلى على فريق الانتاج الحربي بنتيجة 4 صفر في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب السلام باقاهرة في اطار منافسات الدوري المصري الممتاز.

وقال الإعلامي أحمد موسى خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، : " هو انا كل لما اطلع فاصل الأهلي يجيب جول".

وأكد موسى أن الأهلى فريق قوي، ويتقدم بنتيجة كبيرة على الإنتاج الحربي.
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