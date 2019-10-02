تعليق ناري من أحمد موسى بعد فوز الأهلى على الإنتاج 4-0 فى الدوري

أعرب الإعلامي أحمد موسى، عن سعادته بعد فوز النادى الأهلى على فريق الانتاج الحربي بنتيجة 4 صفر في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب السلام باقاهرة في اطار منافسات الدوري المصري الممتاز.



وقال الإعلامي أحمد موسى خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، : " هو انا كل لما اطلع فاصل الأهلي يجيب جول".



وأكد موسى أن الأهلى فريق قوي، ويتقدم بنتيجة كبيرة على الإنتاج الحربي.

