تعليق ناري من أحمد موسى بعد فوز الأهلى على الإنتاج 4-0 فى الدوري

أعرب الإعلامي أحمد موسى، عن سعادته بعد فوز النادى الأهلى على فريق الانتاج الحربي بنتيجة 4 صفر في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب السلام باقاهرة في اطار منافسات الدوري المصري الممتاز.
وقال الإعلامي أحمد موسى خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، : " هو انا كل لما اطلع فاصل الأهلي يجيب جول".
وأكد موسى أن الأهلى فريق قوي، ويتقدم بنتيجة كبيرة على الإنتاج الحربي.
وقال الإعلامي أحمد موسى خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، : " هو انا كل لما اطلع فاصل الأهلي يجيب جول".
وأكد موسى أن الأهلى فريق قوي، ويتقدم بنتيجة كبيرة على الإنتاج الحربي.