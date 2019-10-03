السيسي يوجه بمحاربة الغلاء.. وقانون حماية المستهلك يتصدى بالغرامة والحبس لـ محتكري السلع

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتكثيف الأجهزة المعنية، الرقابة التموينية على الأسواق لمحاربة الغلاء، والتعامل بحزم مع الممارسات الاحتكارية، وتشديد المحاسبة والمساءلة لكل من يثبت سعيه للتلاعب بالأسواق والتأثير عليها، بما يضمن الحفاظ على استقرارها، وضمان توافر جميع السلع والمواد التموينية بأسعار مناسبة؛ بهدف التخفيف من أعباء المواطنين، ولاسيما محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجًا.





وحظرت المادة "8" من قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأى صورة أخرى، وألزمت حائزى المنتجات الإستراتيجية لغير الاستعمال الشخصى بإخطار الجهة المختصة بالسلع المُخزنة لديهم وكمياتها.





ونصت المادة أيضًا على أن يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية مُحددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك، ويُنشر القرار فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار.





ونصت المادة "71" من قانون حماية المستهلك على معاقبة كل من خالف حكم المادة "8" بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 2 مليون جنيه أو ما يعادل البضاعة محل الجريمة أيهما أكبر، وفى حالة العود يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تُجاوز 5 سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها لتصبح لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تجاوز 4 ملايين جنيه، وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة بالمصادرة ويُنشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة المحكوم عليه.