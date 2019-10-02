الخارجية العراقية تستدعي السفير الإيراني..وتصدر بيانا شديد اللهجة

استدعت وزارة الخارجية العراقية اليوم الأربعاء السفير الإيراني في بغداد، أبرج مسجدي، وذلك احتجاجا على تصريحاته التي هدد فيها باستهداف إيران للقوات الأمريكية المتواجدة على الأراضي العراقية ضمن قوات التحالف.



وقالت الخارجية العراقية في بيانها إنه جرى إبلاغ السفير الإيراني رفض الحكومة العراقية القاطع لتصريحاته التي أدلى بها، مؤكدة على أن القوات الأمريكية تتواجد بناء على طلب منها وبالتنسيق معها.



وأشار البيان إلى أن القوات الأمريكية تقوم بتدريب القوات العراقية وتقديم الاستشارات القانونية لها.



وأضاف البيان أن وكيل وزارة الخارجية العراقي قال إن بغداد لن تسمح بأن تكون ساحة للصراعات الدولية أو ممرا أو مقرا لأي اعتداء يمس دول الجوار أو الحلفاء من دول الإقليم أو العالم.



وفي سياق آخر، رفض بيان خارجية العراقة الاعتداءعلى الدبلوماسيين العراقيين اللذين كانا في مهمة رسمية قبل أيام في قنصلية العراق بمدينة مشهد الإيرانية.



وطالب الخارجية العراقية السلطات الأمنية في إيران بالتحقيق للوقوف على ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من تكرار حوادث الاعتداء على المواطنين العراقيين.

