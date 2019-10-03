عرض نماذج محاكاة الدولة المصرية والقمة العربية الأوروبية بجامعة عين شمس.. اليوم

تنظم إدارة رعاية شباب جامعة عين شمس عرض نماذج محاكاة للدولة المصرية وذلك ضمن فعاليات مهرجان استقبال الطلاب الجدد والقدامى للعام الجامعى الجديد والذي يجرى تحت شعار "قادرين نعملها".





ومن المقرر أن يقام عرض لنماذج محاكاة للدولة المصرية ويليها عرض لنموذج محاكاة القمة العربية الأوروبية بحضور عدد من أعضاء البرلمان المصرى وممثلين من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ولفيف من العاملين بالحقل الدبلوماسى.





وتقام الاحتفالية اليوم، الخميس الموافق ٣ من أكتوبر فى تمام الثانية عشرة ظهرا بقاعة المؤتمرات الكبرى بجوار كلية الصيدلة.



