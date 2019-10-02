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تعليم

جامعة الفيوم تشارك في ورشة العمل الإقليمية تحت شعار دور الجامعات العربية في تحقيق التنمية المستدامة

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 11:12 م
جامعة الفيوم تشارك
جامعة الفيوم تشارك في ورشة العمل الإقليمية تحت شعار دور الجا
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الفيوم - نبيل أبو السعود
شاركت جامعة الفيوم في ورشة العمل الإقليمية تحت شعار "دور الجامعات العربية في تحقيق التنمية المستدامة"، بمشاركة 10 دول هي مصر وتونس وليبيا والسودان وموريتانيا ولبنان وسلطة عمان والعراق وسوريا والأردن، برعاية وزارة التعليم العالي وبتنظيم منظمة اليونسكو.

مثل الدكتور كمال غلاب أستاذ الإحصاء وتربية النبات بكلية الزراعة ووكيل معهد البحوث والدراسات الإستراتيجية جامعة الفيوم بورشة والذي شرح تجربة جامعة الفيوم، ودورها المميز في التنمية المستدامة، وتناول محاور رئيسية أولها البرامج الجديدة المميزة التي تقدمها الجامعة وتطوير العملية البحثية والتنموية من خلال برامج جديدة في البحث العلمي والتنمية وتجويد البحث العلمي في الجامعة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بأهدافها الـ17 .

وأضاف كمال حسن غلاب إن الجامعة برئاسة الدكتور أحمد جابر شديد رئيس الجامعة تحاول تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة، وهو التعليم الجيد من خلال إنشاء وتحويل الجامعة إلى جامعة إلكترونية من خلال تحويل المقررات إلى مقررات إلكترونية، وأيضا الاختبارات الإلكترونية، وتحويل المعامل والمدرجات وفصول الدرس إلى معامل إلكترونية ذكية على أعلى مستوى من التكنولوجيا توفير للوقت.

والاستفادة بما هو جديد فى عالم التكنولوجيا وخصوصا الحاضنات التكنولوجية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر وريادة الاعمال، مؤكدا على الاهتمام الكبير الذى يوليه رئيس الجامعة شديد في هذا الصدد.
جامعة الفيوم تشارك في ورشة العمل الإقليمية تحت شعار دور الجامعات العربية في تحقيق التنمية المستدامة
جامعة الفيوم تشارك في ورشة العمل الإقليمية تحت شعار دور الجامعات العربية في تحقيق التنمية المستدامة
جامعة الفيوم تشارك في ورشة العمل الإقليمية تحت شعار دور الجامعات العربية في تحقيق التنمية المستدامة
جامعة الفيوم تشارك في ورشة العمل الإقليمية تحت شعار دور الجامعات العربية في تحقيق التنمية المستدامة
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