جامعة المنيا تفتتح الملتقى التشكيلي الثاني لخريجي الكلية الفنية

افتتحت جامعة المنيا الملتقى التشكيلي الثاني لخريجي كلية التربية الفنية دفعة 2018/2019، والذي ضم أعمال الخريجين الفنية، التي تنوعت ما بين تخصصات الرسم، والتصوير، والأشغال الفنية، والنحت، والخزف.



وأكد الدكتور مصطفى عبد النبي رئيس جامعة المنيا ان الملتقى يعبر عن مدى الحس الفني الذي يتمع به طلاب كلية التربية الفنية وخريجيها، وكذلك المواهب الفنية التي تمتلكها الكلية، مُوصيهم بالاستمرار في مواصلة أعمالهم الفنية والتميز فيها ليرتقوا بالفن وصورته الجمالية في مجتمعاتنا.



وفي ذات السياق أشارت الدكتورة أمل محمد أبو زيد، عميد كلية التربية الفنية أن تنظيم الكلية للملتقى التشكيلي جاء حرصًا من إدارة الكلية على توفير بيئة خصبة للتواصل مع الآخر في العمل للفني الذي يُمثل شكلًا من أشكال التحضر والرقي ولكونه أداة للتعبير عن الجوانب الجمالية.



وخلال افتتاح الملتقى أهدى اتحاد طلاب كلية التربية الفنية السابق دروع تقديرية لرئيس الجامعة ونائبه.



وجدير بالذكر أن الكلية قد نظمت أمس حفلًا لاستقبال طلابها الجُدد، أقامت خلاله العديد من الفعاليات ترحيبًا بهم واشعارهم بجو الألفة بينهم وبين زملائهم وبين أسرة الكلية.



شملت فعاليات الحفل تقديم عرض استعراضي إيقاعي على شكل فراشات ترمز إلى أقسام الكلية وتخصصاتها، هذا بالإضافة إلى عروض فقرات شعبية وفقرة التنورة وفقرات وعروض ترفيهية أخرى.



شهد حفل الاستقبال الدكتور هاني العربي مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، والدكتور حسام عبد الرحيم، مقرر فريق طلاب من أجل مصر، ووكلاء الكلية وأعضاء هيئة التدريس، ومكتب رعاية الطلاب، والطلاب بها.



