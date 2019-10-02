بحث آليات تطويرها ومنع التعديات عليها.. مراجعة مزلقانات قطارات الفيوم

كلف اللواء عصام سعد محافظ الفيوم ، مدير عام الطرق بالتنسيق مع رؤساء مجالس المدن للانتهاء من خطط الرصف حسب الجداول الزمنية المحددة تبعًا للمقاييس الفنية والهندسية، مع مراعاة بحث آليات لرصف الطرق الرئيسية بالقرى والتنسيق مع مجالس المدن والوحدات المحلية لتجميلها، وتفعيل دور إدارة الصيانة بمديرية الطرق بالعمل بشتى أنحاء المحافظة.



كما وجه رئيس الهيئة العامة للطرق بسرعة الانتهاء من رصف الطريق الدائري بالفيوم والطريق الربع دائري، كما أكد المحافظ على مراجعة مزلقانات السكك الحديدية لبحث آليات تطويرها ومنع التعديات عليها.



وفى قطاع التموين والتجارة الداخلية أكد محافظ الفيوم على التنسيق بين مسؤولي مديرية التموين مع رؤساء مجالس المدن لتحديد أماكن لإنشاء عدد من المراكز الخدمية للمواطنين لتخفيف الأعباء عنهم، والعمل على تكثيف حملات الرقابة والتفتيش على المخابز وشون الغلال ومنافذ بيع السلع الغذائية والأسواق، بجانب تكثيف حملات حماية المستهلك واستمرارية الندوات التوعوية للمواطنين بأساليب البيع والشراء.



كما أصدر محافظ الفيوم توجيهاته لمدير عام التخطيط بسرعة الانتهاء من إجراءات توفيق أوضاع الكنائس والمبانى الخدمية التابعة لها بنطاق المحافظة بالتنسيق مع مسئولي الحماية المدنية.