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برلمان

برلماني يطالب جهاز حماية المستهلك بتطبيق القانون بحزم ضد محتكري السلع

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 07:19 ص
العميد اشرف جمال
العميد اشرف جمال
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أسامة علي
قال العميد أشرف جمال، عضو مجلس النواب، إن مواجهة المحتكرين للسلع لاسيما الاستراتيجية كانت تمثل مشكلة كبيرة قبل صدور قانون حماية المستهلك، لأن محتكرى السلع كانوا إذا تم القبض عليهم يتم تغريمهم فقط وهذه الغرامات كانت لا تمثل مشكلة بالنسبة إليهم لأن ما كانوا يحققونه من مكاسب نتيجة احتكارهم للسلع لا يضاهى الغرامات التى يدفعونها.

وأضاف أشرف جمال، خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، لأول مرة يضع قانون حماية المستهلك عقوبات رادعة لمحتكرى السلع تصل للحبس والغرامات وتضاعف إذا تكررت الجريمة مرة اخرى، معقبا "لمواجهة الغلاء واحتكار السلع يجب على جهاز حماية المستهلك تشديد الرقابة على الأسواق وتفعيل مواد القانون.

ووجه الرئيس السيسى بمواصلة قيام الأجهزة المعنية بتكثيف الرقابة التموينية على الأسواق لمحاربة الغلاء والتعامل بحزم مع الممارسات الاحتكارية وتشديد المحاسبة والمساءلة لكل من يثبت سعيه للتلاعب بالأسواق والتأثير عليها، بما يضمن الحفاظ على استقرارها وضمان توافر جميع السلع والمواد التموينية بأسعار مناسبة، وذلك بهدف التخفيف من أعباء المواطنين، ولاسيما محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجًا.
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