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رياضة

منطقة الجيزة تكرم أحمد عبد الوكيل في ختام دورة مدربي البراعم.. صور

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 10:43 م
حفل ختام فعاليات
حفل ختام فعاليات الدورة التدريبية لمدربي براعم كرة القدم
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عبدالله هشام
أقيم اليوم الأربعاء حفل ختام فعاليات الدورة التدريبية لمدربي براعم كرة القدم التى نظمتها مديرية الشباب والرياضة بالجيزة بالتعاون مع فرع الاتحاد المصرى لكرة بالمحافظة فى إطار البروتوكول المبرم بين المديرية والمنطقة واستضافها نادى الترسانة الرياضى بميت عقبة.

انطلقت الدورة الأحد الماضى واستضافها نادي الترسانة الرياضي بميت عقبة بمشاركة 57 من مدربي البراعم بالأندية ومراكز الشباب بالجيزة تم اختيارهم طبقًا للمعايير التى وضعتها اللجنة الفنية للفرع بالتنسيق مع المديرية. 

كان برنامج الدورة مكثف على مدار 4 أيام شمل محاضرات نظرية وتطبيقات عملية بالملعب طبقًا للأساليب العلمية الحديثة الى تساهم فى تنمية مهارات البراعم.

حضر حفل الختام ومراسم تسليم الشهادات والدروع والميداليات كل من الدكتور احمد عبد الوكيل مدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة والمشرف على الدورة والمهندس عادل عقل عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة بالمحافظة وماهر عبد العزيز المدير التنفيذى للمنطقة وبعض أعضاء مجلس إدارة نادى الترسانة والمدير التنفيذى للشواكيش وأحمد صلاح عبد الفتاح مدير ادارى قطاع الكرة بنادى الترسانة وأسامة يوسف رئيس اللجنة الفنية لمنطقة الجيزة وخالد كمال مسئول لجنة البراعم بالفرع.

توالى تنظيم الدورة إداريًا فريق عمل من مديرية الشباب الرياضة ضمّ كلاً مهدى ناصف مدير عام إدارة الرياضة وأمل فهمى مدير إدارة الأداء الرياضي، بالإضافة إلى ياسر جمال وفاطمة عبدالرحيم وسماح يحيى إسراء عبد الحكيم وسمر محمد وهيثم أحمد.

حرصت مجلس إدارة منطقة الجيزة على تكريم أحمد عبدالوكيل وتقديم درع تذكاري باسم مجلس إدارة الفرع إلى مدير المديرية سلمه عادل عقل عضو المجلس وماهر عبد العزيز المدير التنفيذى.

على الجانب الآخر قدّم عبد الوكيل درعًا تذكاريًا باسم المديرية لمجلس إدارة المنطقة برئاسة المندوه الحسينى.
منطقة الجيزة تكرم أحمد عبد الوكيل في ختام دورة مدربي البراعم.. صور
منطقة الجيزة تكرم أحمد عبد الوكيل في ختام دورة مدربي البراعم.. صور
منطقة الجيزة تكرم أحمد عبد الوكيل في ختام دورة مدربي البراعم.. صور
منطقة الجيزة تكرم أحمد عبد الوكيل في ختام دورة مدربي البراعم.. صور
منطقة الجيزة تكرم أحمد عبد الوكيل في ختام دورة مدربي البراعم.. صور
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