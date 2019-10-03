قريباً.. أبلكيشن للموبايل لشكاوى البترول والغاز في مصر

في إطار حرص وزارة البترول والثروة المعدنية وتنفيذًا لقرار رئيس الجمهورية رقم 314 لسنة 2017 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1855 لسنة 2017 بشأن، إنشاء منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة وإعادة تنظيم مكاتب خدمة المواطنين استضافت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" اجتماع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة.





استهل الاجتماع محمد عبد الغفار قائلاً إن وزارة البترول تولى اهتماما كبيرا بتطوير آلية تلقى الشكاوى المختلفة خاصة الشكاوى المتعلقة بدعم فرق مشروع توصيل الغاز الطبيعى للمنازل وازاله اى عقبات أو تحديات قد تواجههم أمام تحقيق اهداف المشروع لذلك تحرص الوزارة دائمًا على التواصل مع المواطنين وحل المشاكل المقدمة منهم، مطالبًا بضرورة فحص الشكاوى التي تستقبلها الوزارة من خلال المنظومة والعمل على حلها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها في أسرع وقت ممكن وهو أمر ضروري وحيوي وجزء أساسي من النظام المتكامل لتقديم الخدمات عالية الجودة.





من جانبه أكد الدكتور طارق الرفاعى مدير منظومة الشكاوى الحكومية ان هذه المنظومة تعتبر أحد أبرز الإنجازات التي تحسب للحكومة فى الوقت الراهن، حيث تختلف تلك المنظومة عن أى آلية سابقة لاستقبال الشكاوى فتتميز دون غيرها بمتابعة الشكوى والرد السريع واتخاذ الإجراء المناسب والاتصال بصاحب الشكوى وسؤاله حول طبيعة المشكلة وتعامل المسئولين معها، وماذا يمكن أن تقدم له من حلول مناسبة.





موضحاً أن هذا اللقاء يأتي استكمالا للقاءات سابقة والتي تم عقدها مع مختلف الوزارات والمحافظات والجهات الحكومية بهدف زيادة فعالية المنظومة وتوسيع نطاق عملها على مستوى الجهات التابعة وشدد على أهمية متابعة مؤشرات الأداء ومعدلات الاستجابة للشكاوى بكل جهة من الجهات التابعة لوزارة البترول والمرتبطة الكترونيا بالمنظومة بما يساهم في الارتقاء بمستوى الخدمات وتعزيز مستوى رضا المواطنين عن تلك الخدمات مؤكدا ان رعاية ومتابعة رئيس مجلس الوزراء للمنظومة أدت إلى تطوير أداء المنظومة والجهات المرتبطة بها ونجحت فى تعزيز الثقة وزيادة إقبال المواطنين على التعامل مع المنظومة، بالإضافة إلى زيادة مستوى استجابة الجهات الحكومية لفحص الشكاوى، والرد عليها الكترونيًا من خلال شبكة الكترونية تربط جميع الوزارات والمحافظات.





وأشار الرفاعي إلى قرب الانتهاء من إنجاز تطبيق جديد على الموبايل، منوهًا أن التطبيق الجديد يأتي في إطار تنفيذ تكليف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بتيسير وتنويع سبل تواصل المواطنين مع الحكومة من خلال المنظومة بما يحقق الارتقاء بمستوى الخدمات، ويعزز ثقة المواطنين ومستوى رضاهم عن الخدمات الحكومية المقدمة.





وذكر أنه من المخطط إصدار نسختين من التطبيق النسخة الأولى بعنوان " في خدمتك " كقناة تواصل عصرية بين المواطن والمنظومة والعكس، والنسخة الثانية ستكون مٌخصصة للمستويات القيادية والإشرافية لمتابعة دورة العمل بالمنظومة ومؤشرات أداء جميع الجهات المرتبطة بها.ويتيح التطبيق الجديد، تسجيل شكاوى المواطنين بالتفصيل، وتشمل عرض الموضوع، والوصف، وإرفاق الملفات والصور، كما يتيح لمقدم الشكوى الاطلاع على التفاصيل الكاملة الخاصة بها ورد الجهة المنوط بها إيجاد حل لها.