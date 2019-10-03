ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية مع تقلص إنتاج المصافي

قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم إن مخزونات الخام بالولايات المتحدة ارتفعت الأسبوع الماضي مع قيام المصافي بخفض الإنتاج، في حين انخفض مخزون البنزين ونواتج التقطير، وزادت مخزونات الخام 3.1 مليون برميل للأسبوع المنتهي في 27 سبتمبر أيلول، بينما توقع المحللون ارتفاعها 1.6 مليون برميل.



وتراجعت مخزونات الخام بنقطة التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما 201 ألف برميل، حسبما ذكرته إدارة المعلومات، وانخفض استهلاك الخام بمصافي التكرير 496 ألف برميل يوميا، وفقا للبيانات. وتراجع معدل تشغيل المصافي 3.4 نقطة مئوية.



وهبطت مخزونات البنزين 228 ألف برميل، في حين توقع المحللون في استطلاع أجرته رويترز أن تزيد 449 ألف برميل، وتراجعت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 2.4 بالمئة، مقابل توقعات لانخفاض قدره 1.8 مليون برميل.



وزاد صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام 29 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي.