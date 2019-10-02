نائب يشيد بفكر وزير الأوقاف في إدارة حوار مجتمعي حول قضايا الساعة الدعوية

أشاد النائب محمد المسعود عضو مجلس النواب وعضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بالفكر المستنير للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف في تبنيه إدارة حوار مجتمعي حول قضايا الساعة الدعوية خلال هذه المرحلة، التي تواجه فيها الدولة المصرية تحديات جسام في مواجهة الإرهاب والأفكار الإرهابية والتكفيرية والمتطرفة من قوى الإرهاب والشر والظلام.



ووصف "المسعود" في بيان له أصدره اليوم إطلاق وزارة الأوقاف لجلسات الحوار المجتمعي الجاد مع العلماء والمفكرين والإعلاميين والكتاب، حول خطة الوزارة المستقبلية في مجال الدعوة ولا سيما موضوعات خطبة الجمعة ، بأنها مبادرة غير مسبوقة في تاريخ وزارة الأوقاف مطالبا من الجميع المشاركة بجدية في هذه المبادرة التي تتمشى مع سياسات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في توسيع المشاركة المجتمعة، وفي صنع مستقبل مشرق لمصر وشعبها.



وثمن النائب محمد المسعود نتاج المرحلة الأولى لوازرة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية والتي تتمثل في الانتهاء من ثمانية مجلدات منها مجلد تحت عنوان: "خمسون خطبة في قضايا الساعة" يتناول أحدث القضايا العصرية وفي مقدمتها التخطيط في حياة الأفراد والمجتمعات ، ومبدأ الحق مقابل الواجب وسيلة لإصلاح المجتمع ، واحترام النظام العام ، ومفهوم عهد الأمان في العصر الحاضر ، والإتقان سبيل الأمم المتحضرة ، وروح العمل الجماعي وضوابطه ، وعوامل بناء الدول ، والبر بالأوطان من شمائل الإيمان، وخدمة المجتمع بين العمل التطوعي والواجب الكفائي والعيني ، ومفهوم المواطنة والانتماء، وواجبنا تجاه السائحين والزائرين والمقيمين، وبناء الوعي وأثره في مواجهة التحديات، وخطورة الشائعات وتزييف الوعي، وحق المرأة في الميراث والحياة الكريمة، والانتماء للوطن وفضل الشهادة في سبيله؟.