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ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

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برلمان

برلماني: حافظوا على البلد بالعمل والإنتاج لو ضاعت هنبكى عليها وعلى أولادنا

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 01:46 ص
النائب عصام الفقى
النائب عصام الفقى
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أسامة علي
قال النائب عصام الفقى، عضو مجلس النواب، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى يصارع الزمن لبناء دولة ذات مؤسسات قوية واقتصاد قوى طبقًا لبرنامج الإصلاح الاقتصادى، وبالفعل بدأت المؤسسات الدولية تشيد بما حققته الدولة الفترة الماضية.

وأضاف النائب عصام الفقى، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن النجاحات التى حققتها الدولة لم تعجب أعداءها دعاة الشر داعمي الإرهاب، لذلك يواصلون شن الحرب الدنيئة للنيل من استقرار هذا البلد، ولكن المواطن تعلم الدرس جيدًا من "ثورات الخراب" التى نالت من العديد من الدول المجاورة.

وتابع النائب عصام الفقى، "في الأيام الماضية الشعب الأصيل أثبت وعيه لما يحاك ضد الدولة وعلينا جميعا مواصلة دعملنا لدولتنا بالعمل والانتاج لقهر أعدائنا المتربصين"، معقبًا "لو ما حفظناش على بلدنا هنرجع نبكى عليها وعلى أولادنا".

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