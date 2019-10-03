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تعليم

فتح باب التحويلات لطلاب أولى ثانوى بين مدارس المتفوقين حتى 8 أكتوبر

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 05:36 ص
فتح باب التحويلات
فتح باب التحويلات لطلاب أولى ثانوى بين مدارس المتفوقين حتى 8
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ياســـمين بدوي
تفتح وزارة التربية والتعليم اليوم الخميس الموافق 3 أكتوبر 2019 ، باب التحويلات بين مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM)، نظرًا لوجود عدة التماسات بشأن قبول تحويل طلاب الصف الأول الثانوي والتي يرتبط بعضها بحالات صحية وغيرها من الحالات المعروضة، لعدم إثقال أولياء الأمور بأي أعباء معنوية أو مادية نتيجة بُعد أبنائهم عن محال إقامتهم للاستفادة بهذا النظام التعليمي المتميز.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن فتح باب التحويلات يبدأ اعتبارًا من اليوم الخميس الموافق 3/10/2019، حتى الثلاثاء 8/10/2019، على أن يتقدم الطالب بطلب تحويله بالمدرسة المقيد بها، وذلك لطلاب الصف الأول الثانوي.

وأشارت وزارة التربية والتعليم ، إلى أن معايير التحويل تأخذ في الاعتبار مجموع درجات الطالب في اختبار القبول بالمدارس، وبما لا يخل بالمراكز القانونية التي اكتسبها الطلاب في التنسيق السابق الذي أقامته الوزارة.

وقالت الوزارة إن المدارس المتاحة هي: مدرسة المتفوقين (STEM) بمدينة السادس من أكتوبر (بنين فقط)، ومدرسة المتفوقين (STEM) بالعبور (بنين وبنات)، ومدرسة المتفوقين (STEM) بالشرقية (بنين وبنات)، ومدرسة المتفوقين (STEM) بالغربية (بنين وبنات)، ومدرسة المتفوقين (STEM) بالإسماعيلية (بنين وبنات).
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