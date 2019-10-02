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فن

المغربي سامي باي يطلق أحدث أغانيه الراي.. خبار اليوم

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 10:52 م
سامي باي
سامي باي
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سعيد فراج
طرح الفنان المغربي ''سامي باي'' أغنيته الجديدة التي حملت عنوان ''خبار اليوم''، حاول "سامي" من خلاله أن يعيد الجمهور المغربي والمغاربي إلى زمن الراي الجميل الذي افتقده منذ فترة، الأغنية من كلمات وألحان سامي باي نفسه، أما التوزيع فهو من توقيع حمزة الغازي، في تم تصوير حين الفيديو كليب بجمهورية التشيك من إخراج "طوماس ليتزكا"، تحت الإدارة الفنية للكاتب والملحن الفنان زكرياء ريحي.

تناقش ''خبار اليوم''موضوع الخيانة التي أصبحت تهدد معظم علاقات الغرامية، وعلى المستوى الموسيقي حاول فريق العمل الاشتغال على أسلوب الراي القديم بإيقاعاته المتعارف عليها، كما تم الاعتماد على توظيف آلات موسيقية حية مثل الكمان والجيتار والدربوكة.

يذكر أن ''خبار اليوم'' وهو ثالث سنغل المساره الفني لـ''سامي باي'' بعد أغنيتي ''ولد الحلال'' و''خودي قلبي''، من كلمات وألحان الفنان زكرياء ريحي، وتوزيع حمزة الغازي، أما الميكساج فكان لسفيان أمال، والإخراج لطوماس ليتزكا.

واشتهر سامي باي بأداء أغاني الشاب خالد على طريقة “الكوفر”، منها أغنية “بختة”، التي حققت بصوته أزيد من 5 ملايين مشاهدة على "يوتيوب".
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