معاهد جديدة بجامعة الازهر متوقع بدء دراستها العام المقبل

أعاد مجلس جامعة الأزهر، النظر في إعادة تفعيل المعاهد التابعة لكلية الهندسة للبنين بالقاهرة، وهي: معهد التركيبات الكهربائية، ومعهد صيانة المعدات الكهربائية.



كما أعاد المجلس النظر في إنشاء معاهد مقيمي الشعائر بالكليات الآتية:

معهد مقيم الشعائر بكلية أصول الدين بالقاهرة، ومعهد مقيم شعائر بكلية أصول الدين والدعوة بطنطا، َمعهد مقيم شعائر بكلية أصول الدين والدعوة بأسيوط، ومعهد مقيم شعائر بكلية الدراسات الإسلامية بقنا.



وأكد مجلس الجامعة، أنه من المقرر تفعيل تلك المعاهد فور التصديق على هذه الموافقة من المجلس الأعلى للأزهر وهو لن يتم في هذا العام ومتوقع ان يتم في العام المقبل.



ومن المقرر أن يتم تطبيق اللائحة المالية الخاصة بكلية العلوم بعد اعتمادها من وزارة المالية.