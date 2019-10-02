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رياضة

محمد صلاح يتألق ويقود ليفربول لـ الفوز الأول في دوري الأبطال أمام سالزبورج

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 10:57 م
محمد صلاح
محمد صلاح
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إسماعيل محمود
قاد المصري محمد صلاح ، فريقه ليفربول الإنجليزي ، لفوز صعب وهام على حساب مضيفه نادي سالزبورج النمساوي بأربعة أهداف مقابل ثلاثة ، وذلك في المباراة التي جمعتهما ، ضمن منافسات الجولة الثانية بدور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

افتتح السنغالي ساديو ماني التسجيل لليفربول في الدقيقة التاسعة ، بعد تمريرة رائعة من زميله روبيرتو فيرمينو ، وأضاف زميله الإسكتلندي أندرو روبرتسون الهدف الثاني في الدقيقة 25 ، قبل أن يوقع المصري محمد صلاح الهدف الثالث للريدز في الدقيقة 36 بعد متابعة لرأسية فيرمينو .

وقلص الكوري الجنوبي هوانج هي تشان الفارق لصالح فريقه سالزبورج ، حيث أحرز الهدف الأول لفريقه في الدقيقة 39 ، لينتهي الشوط الأول بتقدم ليفربول بثلاثة أهداف مقابل هدف.


وفي الشوط الثاني ، دخل سالزبورج أرضية الملعب بشكل مغاير ، وتمكن من تسجيل الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 56 ، 60 عن طريق الياباني مينامينو ، والنرويجي هالاند ، لتصبح النتيجة 3 أهداف لكل فريق.

و في الدقيقة 69، عاد صلاح ليضيف الهدف الثاني له والرابع لفريقه بعد خطأ دفاعي في صفوف سالزبورج، ليستغله صلاح والذي كان وحيدًا أمام حارس مرمى الفريق النمساوي، ليضع الكرة بكل سهولة في الشباك، محققًا لفريقه الانتصار الأول في البطولة هذا الموسم.

وبتلك النتيجة ، حصد ليفربول أول 3 نقاط له في البطولة ، وضعته في المركز الثالث ، متساويًا مع سالزبورج صاحب المركز الثاني بنفس الرصيد من النقاط.
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