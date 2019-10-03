ضبط شبكة بث قنوات مشفرة في الشرقية ..فيديو





يقوم المتهم باستخدام أجهزة تخليق ترددات لإرسالها واستقبالها من جانب عملائه عقب بيع الأجهزة المعدة لاستقبال التردد دون المرور على القمر الصناعى بالمخالفة للقانون، وجهاز لتخليق تردد معدل الترميز، وجهاز إرسال هوائى لبث التردد، و2 جهاز دافع إشارة التردد، وجهاز إنكودر لتجميع القنوات وتسميتها، و5 قطع LNP لاستقبال التردد، و9 جهاز ريسيفر لبث القنوات المشفرة، وكمية من الكريستالات لتحويل قطع LNP، ولاب توب ماركة HP مُحمل عليها المواد الإعلامية المراد بثها على التردد، وجهاز محول طاقة متصل ببطارية فى حالة إنقطاع التيار الكهربائى، ومكواه لحام تعديل كريستالات التردد لقطع LNP، وفلاشة 32 جيجا مُحمل عليها مواد إعلامية وأفلام أجنبية تبث عن طريق ريسيفر، وجهاز نانو أنتنة للإرسال الهوائى، وشاشة تليفزيون LCD 32 بوصة، و5 دفاتر لتحصيل الإشتراكات .



كما تم ضبط 20 قطعة LNP لإستقبال التردد بالإضافة لعدد 12 قطعة LNP عادية، و15 أنتنة هوائى لتوصيل الريسيفرات بالإنترنت، ووحدة معالجة مركزية مُحمل عليها برامج فك شفرات القنوات الفضائية، وجهاز DVR يستخدم فى تجميع المواد الإعلامية ( صوت وصورة ) ونقلها للإنكودر، ووحدة إرسال واى فاى، وجهاز قياس ميجا هيرتز، و18 جهاز ريسيفر مختلف الماركات معدة للبيع ، و15 أنتنة واى فاى للإتصال بالإنترنت ووحدة معالجة مركزية مُحمل عليها برامج فك الشفرة للقنوات الفضائية المشفرة، وجهاز إكسيس بوينت واى فاى لنقل البيانات والتحكم بالنظام عن بعد، وسويتش TB LINK بعدد 5 مداخل لتجميع كابلات الإنترنت .



تمثلت مخالفات المذكور فيما يلى (مخالفة قانون تنظيم الاتصالات لإنشاء محطة بث فضائى للقنوات المشفرة وإنتهاك قانون جهاز تنظيم الإتصالات – مخالفة قانون تنظيم الإعلام لإنشاء وإدارة مجموعة قنوات فضائية بدون ترخيص – مخالفة قانون الاستثمار الجديد والذى يحظر إقامة أى قنوات فضائية خارج مدينة الإنتاج الإعلامى – مخالفة قانون إحكام الرقابة على المصنفات لعدم استخراج رخصة مصنفات من وزارة الثقافة –مخالفة قانون حماية حقوق الملكية الفكرية لإعادة بث القنوات المشفرة بدون تصريح من أصحاب الحقوق المادية والأدبية وكذا إستخدام برامج مقلدة ومنسوخة ) .



تم اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وذلك فى إطار جهود الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية لمكافحة الجريمة بشتى صورها خاصة فيما يتعلق بمكافحة انتشار ظاهرة شبكات البث الفضائى الأرضى غير القانونية.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شبكة بث قنوات مشفرة بدائرة مركز شرطة فاقوس بالشرقية.أكدت معلومات وتحريات الإدارة قيام صاحب محل بإنشاء وإدارة شبكة بث فضائى أرضى لبث قنوات مشفرة من خلال إجراء المذكور تعديلات الترميز الترددى فى بعض أجهزة الإرسال والاستقبال المستخدمة فى البث الفضائى عقب شرائها من الأسواق وقيامه بتركيبها وتثبيتها على سطح إحدى العقارات كائن بدائرة مركز شرطة فاقوس بالشرقية .عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المقر المشار إليه ، وبتفتيشه "السطح المثبت عليه الشبكة ، وكذا محل تسويقه لأجهزة البث ، ومحل إقامته"، تم ضبط 8 قنوات فضائية يتم بثها من سطح وشقة مؤجرة بأحد العقارات ، تحتوى على مواد إعلامية حديثة بالإضافة إلى قنوات أخرى مشفرة عقب فك شفرتها وإعادة بثها للجمهور نظير اشتراك سنوى، ومحطة بث فضائى كاملة.