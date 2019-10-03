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حوادث

شاهد.. حملات لضبط تجار المخدرات في محيط المدارس والجامعات

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 02:47 ص
حملات لضبط تجار المخدرات
حملات لضبط تجار المخدرات
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مصطفى الرماح
واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، توجيه حملات أمنية عدة بالتنسيق مع الجهات المعنية لاستهداف "مُحيط المدارس والجامعات والمعاهد" بكافة أنحاء الجمهورية - لضبط المترددين من مروجى المواد المخدرة بكافة أنواعها، بهدف وقاية الشباب من خطر الإدمان.

وأسفرت نتائج الحملات في الفترة من 22 – 25 /9 /2019، عن ضبط 67 قضية "اتجار، وحيازة مواد مخدرة" بإجمالى 86 متهمًا.

وتم ضبط كمية من مخدر البانجو وزنت 10,200 كيلو جرام، وكمية من مخدر الحشيش وزنت 6,330 كيلو جرام، وكمية من مخدر الإستروكس وزنت 2,100 كيلو جرام، وكمية من مخدر الهيروين وزنت 1,865 كيلو جرام، وكمية من مخدر الأفيون وزنت 200 جرام، وكمية من مخدر الأيس وزنت 135 جرام.

كما تم ضبط 2774 قرصا مخدرا لعقار الترامادول، و1750 قرصا مخدرا لعقار الكبتاجون، و680 قرصا مخدرا مختلف الأنواع، و20 قرصا مخدرا لعقار الإكستاسى، ومبالغ مالية بلغت (59,400 ألف جنيه - 83 هاتف محمول – 9 سيارة – 5 دراجة نارية – 17 قطعة سلاح أبيض – 5 ميزان).

وكان للحملة الأثر البالغ فى تحقيق المردود الإيجابى لدى أولياء الأمور، والعاملين بأوساط التربية والتعليم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابات المختصة.

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