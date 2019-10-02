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رياضة

دوري أبطال أوروبا..زينيت يقسو على بنفيكا ويتصدر المجموعة السابعة

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 11:01 م
زينيت سان بطرسبرج
زينيت سان بطرسبرج الروسي
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إسماعيل محمود
انتصر نادي زينيت سان بطرسبرج الروسي ـ على ضيفه نادي بنفيكا البرتغالي بثلاثة أهداف مقابل هدف ، ضمن منافسات الجولة الثانية بدور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

سجل أرتيم دزيوبا الهدف الأول لزينيت، في الدقيقة 22 ، بعد خطأ دفاعي فادح للاعبي بنفيكا ، لينتهي الشوط الأول بتقدم زينيت بهدف نظيف.

وفي الشوط الثاني ، أضاف البرتغالي روبين دياز الهدف الثاني لزينيت بالخطأ في مرماه في الدقيقة 70 ، ليضيف بعدها الإيراني سارادار أزمون الهدف الثالث في الدقيقة 78 ، قبل أن يسجل راؤول دي توماس هدف حفظ ماء الوجه لبنفيكا في الدقيقة 85.

وبتلك النتيجة ، ارتفع رصيد نادي زينيت للنقطة الرابعة في صدارة المجموعة السابعة ، بينما توقف رصيد نادي بنفيكا عند صفر من النقاط في المركز الرابع والأخير.
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