دوري أبطال أوروبا..زينيت يقسو على بنفيكا ويتصدر المجموعة السابعة

انتصر نادي زينيت سان بطرسبرج الروسي ـ على ضيفه نادي بنفيكا البرتغالي بثلاثة أهداف مقابل هدف ، ضمن منافسات الجولة الثانية بدور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.



سجل أرتيم دزيوبا الهدف الأول لزينيت، في الدقيقة 22 ، بعد خطأ دفاعي فادح للاعبي بنفيكا ، لينتهي الشوط الأول بتقدم زينيت بهدف نظيف.



وفي الشوط الثاني ، أضاف البرتغالي روبين دياز الهدف الثاني لزينيت بالخطأ في مرماه في الدقيقة 70 ، ليضيف بعدها الإيراني سارادار أزمون الهدف الثالث في الدقيقة 78 ، قبل أن يسجل راؤول دي توماس هدف حفظ ماء الوجه لبنفيكا في الدقيقة 85.



وبتلك النتيجة ، ارتفع رصيد نادي زينيت للنقطة الرابعة في صدارة المجموعة السابعة ، بينما توقف رصيد نادي بنفيكا عند صفر من النقاط في المركز الرابع والأخير.