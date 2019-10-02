حياتى قبلك مش فاكرها.. سامح حسين يحتفل بعيد جوازه التاسع

نشر الفنان سامح حسين، صورة له عبر حسابه الشخصي على تطبيق انستجرام، ظهر فيها مع زوجته وسام عبد القادر، إحتفالًا منه بعيد زواجهما التاسع، الذي يوافق اليوم الأربعاء 2 أكتوبر.



ووجه سامح حسين، رساة لزوجته في عيد زواجهما، قائلًا من خلال التعليق: "الحمد لله عيد جوازنا التاسع ويارب دايمًا مع بعض . حياتى قبلك مش فاكرها ربنا يحفظك ويسعدك ياكل حياتى".



من ناحية أخرى، يواصل سامح حسين، عرض مسرحية "المتفائل" على خشبة المسرح القومي بالعتبة، وهي من بطولته بالمشاركة مع سهر الصايغ، بجانب عدد كبير من النجوم، ويتم عرضها في تمام الساعة التاسعة مساءً.



تدور المسرحية في إطار من الكوميديا الاجتماعية، والقصة مأخوذة عن مسرحية الشاعر الفرنسي "فولتير"، وتم تمصيرها بما يناسب الزمان والمكان، لتصبح أكثر اتساقًا من وقائع ومتغيرات الحياة الاجتماعية بمصر.



مسرحية "المتفائل"، ‎إعداد وإخراج إسلام إمام، أشعار طارق علي، والألحان هشام جبر، وتصميم الاستعراضات والدراما الحركية ضياء شفي.