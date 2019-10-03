اليوم.. بدء تسكين طلاب جامعة الأزهر في قنا بالمدينة الجامعية

أعلنت إدارة جامعة الأزهر بأسيوط برئاسة الدكتور أسامة عبدالرؤوف نائب رئيس جامعة الأزهر لوجه قبلي أنه سيتم بدء التسكين طلاب كلية الهندسة وكلية الدراسات الإسلامية بالمدينة الجامعية بقنا، اليوم الخميس الموافق 3 أكتوبر وذلك تيسيرا على أبنائنا الطلاب.





وأكد عبد الرؤوف، في تصريح ، أن إدارة الجامعة برئاسة الدكتور محمد المحرصاوى حريصة كل الحرص على خدمة وراحة أبنائها الطلاب والطالبات وتسعى دائما لكل ما فيه مصلحتهم، متمنيا لأبنائه الطلاب والطالبات النجاح والتوفيق.





كما تقرر استقبال تظلمات الطلاب بمكتب خدمة المواطنين بالأمانة العامة المساعدة وذلك بمقر إدارة العلاقات العامة بالأمانة بأسيوط.





وأوضح نائب رئيس جامعة الأزهر ان هذا القرار تيسيرا علي أولياء الأمور والطلاب والطالبات من أجل التواصل مع إدارة الجامعة بأسيوط لحل المشاكل التي تواجههم.



