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2 مليون و892 ألف مواطن يصرفون 4 مليارات و587 مليون جنيه من المعاشات.. ماكينات الصراف الآلي تسجل 932 ألف حالة بمليار و166 مليون جنيه.. التضامن: تذليل أي عقبات قد تواجه أصحاب المعاشات

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 04:05 ص
صدى البلد
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محمد عبد المنعم
التضامن:
اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتيسير عمليات صرف المعاش
توفير كل ما فيه راحة لأصحاب المعاشات وأسرهم ومواجهة متطلباتهم

واصل المواطنون صرف معاشات شهر أكتوبر لليوم الثاني على التوالي، حيث كشف تقرير غرفة العمليات المركزية المشكلة من قيادات الصندوقين الحكومي والعام والخاص لمتابعة صرف معاشات شهر أكتوبر على مدى ساعات اليوم والتي أشارت إلى انتظام عمليات صرف المعاشات في يومها الثاني على التوالي.

حيث بلغ إجمالي حركات الصرف حتى الساعة الرابعة من مساء أمس الأربعاء 2 مليون 892 ألف حركة صرف بقيمة إجمالية 4 مليار و587 مليون جنيه.

وقد سجلت ماكينات الصرافات الآلية 932 الف حالة بقيمة مليار و166 مليون جنيه ومن منافذ صرف البريد مليون و564 ألف حالة بقيمة إجمالية 2 مليار و680 مليون جنيه ومن منافذ صرف الصندوقين الحكومي والعام والخاص تم تسجيل 396 ألف حالة صرف قامت بصرف 741 مليون جنيه.

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتيسير عمليات صرف المعاشات ولضمان إنتظام الصرف من كافة المنافذ مع العمل على تذليل أي عقبات قد تواجه أصحاب المعاشات.

وكانت وزيرة التضامن الاجتماعى قد وجهت بصرف معاشات أكتوبر اعتبارًا من الثلاثاء الأول من أكتوبر حيث يتاح لأصحاب المعاشات الذين يصرفون من منافذ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى الصرف من ماكينات الصرف الآلية “A.T.M” ومنافذ مكاتب التأمينات، اعتبارًا من صباح الثلاثاء الأول من أكتوبر.

كما تقرر تقديم صرف جميع المعاشات المحولة على هيئة البريد والبنوك ليصبح الأول من أكتوبر لتزامن موعد الصرف مع أعياد أكتوبر.

وأشارت وزيرة التضامن ان تقديم صرف المعاشات يأتي انطلاقًا من حرص الوزارة على تقديم أفضل الخدمات وتوفير كل ما فيه راحة لأصحاب المعاشات وأسرهم ومواجهة متطلباتهم وعدم تأخر الصرف لهم.
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