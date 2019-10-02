دوري أبطال أوروبا.. برشلونة يسحق إنتر ميلان في الدقائق الأخيرة

فاز فريق برشلونة على منافسة إنتر ميلان بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما اليوم في إطار دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا.





شهدت المباراة منافسة قوية بين كلا الفريقين واستطاع لاعبو إنتر ميلان من إحراز الهدف الأول في شباك برشلونة في الدقائق الأولى من عمر المباراة عن طريق اللاعب الأرجنتيني لوتارو مارتينيز في الدقيقة الثالثة وذلك من خلال تسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء ، سكنت شباك تير شتيجن حارس مرمى برشلونة على يساره ، معلنة عن هدف التقدم للإنتر.





ولكن لم يصمت لاعبو برشلونة ومع انطلاق صافرة أحداث الشوط الثاني بدأ لاعبو برشلونة في ممارسة الضغط حتي تمكنوا من إحراز هدف التعادل في الدقيقة "58"، عن طريق اللاعب لويس سواريز من خلال تمرير كرة من منتصف الملعب عن طريق اللاعب ليونيل ميسي لتصل إلى لويس سواريز ليضعها بكل سهولة على يسار حارس انتر ميلان.



