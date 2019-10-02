النحس الأبيض يطارد ميدو قبل مواجهة الزمالك ومصر المقاصة .. تفاصيل

يدخل أحمد حسام ميدو المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى مصر المقاصة مواجهة أمام الزمالك غدا " الخميس " بملعب السلام فى إطار لقاءات الجولة الثانية من منافسات الدورى الممتاز رافعا شعار جديد من التحدى.



ويسعى ميدو إلى تحقيق انتصاره الأول كمدرب على الزمالك ، حيث سبق وأن التقى مع الأبيض فى 4 مواجهات من قبل ، المباراة الأولى أمام الزمالك كان ميدو مديرا فنيا لوادى دجلة وانتهت بالتعادل بهدف لكل منها.



ونجح الزمالك فى تحقيق أول انتصار على ميدو كمدير فنى عندما كان يقود وادى دجلة فى الدور الثانى موسم 2017/2018 وانتهت المباراة بفوز الأبيض بهدفين مقابل هدف.



والتقى ميدو مع الزمالك مجددا فى قيادته لوادى دجلة وانتهى اللقاء بفوز الزمالك بثلاثية أهداف دون رد.



وكانت آخر خسائر ميدو أمام الزمالك خلال توليه تدريب مصر المقاصة بنتيجة 1-0 في المباراة التى جمعت بينهما على ملعب استاد برج العرب فى إطار دور الثمانية فى كأس مصر خلال شهر أغسطس الماضى.



واختار أحمد حسام ميدو، المدير الفني لفريق الكرة بنادى مصر المقاصة 22 لاعبًا للدخول فى معسكر مغلق استعدادًا لمباراة الزمالك المقرّر إقامتها غدًا في الأسبوع الثاني بالدوري.



وضمت القائمة كلًا من: محمود حمدى ومحمد كوكو وشريف عويس وأحمد مودى وعاصم سعيد وأحمد ياسين وأحمد محسن ومحمد دسوقى وصلاح ريكو وميدو جابر ومصطفى شبيطة وحسنى فتحى ومحمد رمضان ومحمد إبراهيم وصلاح عاشور وصلاح أمين وفوافى وخالد أوتشو وصلاح أمين وعمرو مرعي ومحمد مسعد وعبد الله مجدي.



