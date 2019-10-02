سائق سيارة نقل يصطدم بمنزل.. فيديو

نشرت صحيفة ديلى ميل البريطانية مقطع فيديو صادما، يظهر سيارة نقل ضخمة اصطدمت بجدار منزل وحطمته فى مدينة نورفولك البريطانية.



تعود التفاصيل عندما انشغل قائدة الشاحنة العملاقة بهاتفه المحمول، ولم ينتبه أثناء دورانه بصغر الشارع، فكانت النتيجة اصطدامه بذلك المنزل وتدمير نسبة كبيرة من جدار المنزل.



وتصادف مرور أحد الأشخاص لحظة وقوع الحادث، التقط المشهد على كاميرا هاتفه المحمول ونشره على الإنترنت، ليحصد مئات الآلاف من المشاهدات، ويتفاعل معه الرواد بقوة.



ولحسن الحظ لم تقع أى إصابات لأشخاص، بينما اقتصرت الخسائر على تلفيات مادية فقط.



