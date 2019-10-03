السيسى يوجه بمحاربة الغلاء.. وبرلمانيون: قانون حماية المستهلك رادع لمحتكرى السلع.. وبرلمانى للتجار: اتقوا ربنا دا حتى الحرامية بطلت تسرق فى حرب 73

أشرف جمال: قانون حماية المستهلك رادع لمحتكرى السلع

الفقى: الاسعار تنخفض ومحاربة جشع التجار يحتاج إلى تعاون المواطن مع الحكومة برلمانى لمحتكرى السلع: اتقوا ربنا دا حتى الحراميه بطلت تسرق فى حرب 73





وجه الرئيس عبد السيسى بمواصلة قيام الأجهزة المعنية بتكثيف الرقابة التموينية على الأسواق لمحاربة الغلاء والتعامل بحزم مع الممارسات الاحتكارية وتشديد المحاسبة والمساءلة لكل من يثبت سعيه للتلاعب بالأسواق والتأثير عليها، بما يضمن الحفاظ على استقرارها وضمان توافر جميع السلع والمواد التموينية بأسعار مناسبة، وذلك بهدف التخفيف من أعباء المواطنين، ولاسيما محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجًا.





وفى هذا السياق طالب النائب عصام الفقى عضو مجلس النواب، المحافظين وكافه الجهات المسئوله عن ضبط الاسعار النزول للشارع والمراقبة للسوق عن قرب والاستماع لشكاوى المواطنيين لا سيما الخاصة باسعار السلع الاساسية التى لا غنى عنها.





واضاف عصام الفقى خلال تصريحات لـ:"صدى البلد"، الحكومة سعت الفترة الماضية لزيادة المعروض من السلع لخفض الاسعار ولكن هناك فئات من التجار مازال ضميرهم غائب ويعملون على احتكار السلع لزيادرة الاسعار وتحقيق مكاسب اكبر،موضحا انه للتصدى لهذا الامر يجب العمل على تشديد الرقابة على الاسواق من قبل المختصين.





وتابع: المحور الثانى يعتمد على المواطنيين يجب ان يكون لهم دور كبير خلال الفترة المقبلة فى الابلاغ عنى اى تاجر يتلاعب فى الاسعار خاصة ان الفترة الحالية تشهد انخفاض ملحوظ على اسعار العديد من السلع.





ومن جانبه قال عمر مصيلحى عضو مجلس النواب، إن الاسواق هذه الفترة تشهد انخفاضا فى اسعار السلع الاساسية، ومواصلة تشديد الرقابة على الاسواق امر ضرورى للغاية، لضبط الاسواق ومنع اى تلاعب فى الاسعار يضر بالمواطنين والدولة.





وأضاف عمر مصيلحى خلال تصريحات لـ:"صدى البلد"، ان الدولة تحاول جاهده توفير الدعم لا سيما لمحدودى الدخل من خلال افتتاح منافذ بيع للسلع الاساسية، ولكن توجد فئة من التجار لا يهمها إلا تحقيق ارباح غير معقولة من خلال احتكار السلع وتخزينها.





وتابع: عضو مجلس النواب، يجب الضرب بيد من حديد أى تاجر يحاول التلاعب فى الاسواق، معقبا:" اتقوا ربنا دا حتى الحرامية بطلت تسرق فى حرب 73 مراعاة لظروف البلد واحنا دلوقت فى حاله حرب من جميع الجهات".





ومن جانبه قال العميد اشرف جمال عضو مجلس النواب، ان مواجهه المحتكرين للسلع لا سيما السلع الاستراتيجية كانت تمثل مشكلة كبيرة قبل صدور قانون حماية المستهلك، لان محتكرى السلع كانوا اذا تم القبض عليهم يتم تغريمهم فقط وهذه الغرامات كانت لا تمثل مشكلة بالنسبة لهم لأن ما كانوا يحققونه من مكاسب نتيجة احتكارهم للسلع لا يضاهى الغرامات التى يدفعونها.





وتابع اشرف جمال خلال تصريحات لـ:"صدى البلد"، لأول مره يضع قانون حماية المستهلك عقوبات رادعة لمحتكرى السلع تصل للحبس والغرامات وتضاعف اذا تكررت الجريمة مرة اخرى، معقبا:" لمواجهه الغلاء واحتكار السلع يجب على جهاز حماية المستهلك تشديد الرقابة على الاسواق وتفعيل مواد القانون.





يشار الى ان المادة "8" من قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018 حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها،أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأى صورة أخرى، وألزمت حائزى المنتجات الإستراتيجية لغير الاستعمال الشخصى بإخطار الجهة المختصة بالسلع المُخزنة لديهم وكمياتها.





ونصت المادة أيضا على أن يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية مُحددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك، ويُنشر القرار فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار.



