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مرأة

بـ بطانة قصيرة.. ناهد السباعي بإطلالة ناعمة.. ومتابعوها: اللوك يجنن

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 11:43 م
ناهد السباعي
ناهد السباعي
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آية التيجي
نشرت الفنانة ناهد السباعي صورة لها عبر صفحتها الرسمية على انستجرام، وهي بإطلالة رقيقة ، وناعمة للغاية، وقد علقت على صورتها، وقالت: يوم تصوير اخر، وهدنة من اللقاء الإعلامي على الشاطئ، في الهواء المنعش.

وعلق متابعو ناهد السباعي على صورتها ببعض الكلمات البسيطة، عبروا فيها عن حبهم الشديد لها، وقالوا: انتي زي العسل، واللوك يجنن، متألقة دائما.

وارتدت ناهد السباعي فستانا قصيرا باللون الأصفر الخردلي، والمصنوع من الدانتيل المخرم، وهو ما ابرز من انوثتها بشكل كبير، وذلك بتوقيع من الإستايلست مي جلال.

واختارت مصففة الشعر نجلا ان تترك شعرها منسدلا على ظهرها، وهو ما ابرز من إطلالتها، فيما ابرزت الميكب ارتيست مريم يسري إطلالتها ببعض اللمسات البسيطة من الماكياج، حيث اختارت الآى لاينر لتبرز جمال عينيها، مع الكحل الأسود، ووضع اللون الكشميري كأحمر شفاه.

وأكملت ناهد السباعي إطلالتها بإرتداء بعض الأكسسوارات الأنيقة، حيث اختارت ارتداء قرطين ناعمين باللون السيلفر، مع بعض الخواتم، واسورة كبيرة وساعة يد من نفس اللون.

وإليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها..
ناهد السباعي ناهد السباعي
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